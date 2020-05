StayAtHome-Wordrap (38): Markus Fürst (SU Hitzendorf /ULM)

Details Sonntag, 10. Mai 2020 18:42

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Auch die Akteure der Unterliga Mitte sind in diesen Tagen und Wochen auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der achtunddreisigste Teil kommt von der Sportunion Hitzendorf. Ligaportal.at konfrontierte Leistungsträger Markus Fürst mit einem Wordrap:

So halte ich mich aktuell fit: mit Workouts zu Hause bzw. mit Laufen und Radfahren



Mit diesem Teamkollegen habe ich jetzt den meisten Kontakt: Wir veranstalten einmal in der Woche ein Mannschafts-Workout um miteinander in Kontakt und Fit zu bleiben. Mit dem einen oder anderen hat man natürlich auch mehr Kontakt.



Ist der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Absolut



Homeoffice: Aktuell ja



Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Tomaten Mozarella, Eierspeise



Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: wegen dem Bier nach dem Training



Diese Serie schaue ich aktuell: Two and a Half Men



Verschiebung der EM: Sehr schade, jedoch absolut verständlich.



Geisterspiele: Sind nicht das Wahre



Auf diese Schutzmaßnahmen achte ich besonders: Schutzmaske beim Einkaufen



Lieblings-App: Habe ich kein bestimmtes



Challenges auf Instagram: Keine



Vorbild: Cristiano Ronaldo



Lieblingsfilm: Jurassic World



Mein bester Gegenspieler war: Julian Senekowitsch



Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2019: Es war nicht mein bester Herbst, aber ich denke das Andritz-Spiel mit 2 Kopfballtoren.



Ligaportal: Super-Sache!



by: Ligaportal/Roo

