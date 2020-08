Voll angeschrieben: Kainbach-Hönigtal zwingt Deutschfeistritz in die Knie!

Details Samstag, 29. August 2020 12:03

In der Unterliga Mitte war am Freitagabend der USV Kainbach-Hönigtal im Einsatz und bekam es auf eigenem Platz mit dem SV Europlay Deutschfeistritz zu tun. Und dabei kommt es zu einer Partie, die auf des Messers Schneide steht. Alles spricht schon für eine Punkteteilung, als die Heimischen kurz vor dem Abpfiff doch noch ins Schwarze treffen. Natürlich war die Freude beim Sieger groß. Während die Gäste etwas damit hadern, den einen Zähler noch hergegeben zu haben. Spielleiter war Daniel Kreiner, assistiert wurde er von Elvedin Beganovic. 150 Zuseher waren in Kainbach-Hönigtal mit von der Partie.

Deutschfeistritz mit der Blitzführung

USV Kainbach-Hönigtal wirkt zu Beginn des Spiels aktiver und darf sich in der Folge früh über ein Erfolgserlebnis freuen. Unter kräftiger Mithilfe von Stefan Wenter, der ein Eigentor fabriziert, gehen die Gäste bereits in der 1. Minute mit 0:1 in Führung. Aber der Wemmer-Truppe gelingt es alsbald dieses Malheur wegzustecken. Kann man doch rasch die Spielkontrolle übernehmen. Aber Deutschfeistritz versteht sich vorerst bestens zu verteidigen. Mit einem organisierten defensiven Auftritt lässt man den Spielpartner immer wieder ins Leere laufen. Bis zur 37. Minute da gelingt es Kainbach-Hönigtal auszugleichen. Christoph Glashüttner kann sich dabei mit dem 1:1 in die Schützenliste eintragen. Mit diesem Spielstand geht es auch in die Halbzeitpause.

Fabian Koch markiert das Siegestor

Auch im zweiten Durchgang, neben dem Platzverweis kommt es noch zu 8 Verwarnungen, ist das Spiel ausgeglichen und hart umkämpft. Lange Zeit neutralisieren sich beide Teams bzw. sind etliche Anzeichen vorhanden, dass die Partie möglicherweise mit einem Unentschieden endet. Aber ab der 72. Minute, der Deutschfeistritzer Moisenbichler sieht die Gelb/Rote Karte, sollten sich die Kräfteverhältnisse zu Gunten des Platzherrn ändert. In numerischer Überzahl kann man sich nachfolgend einen spielerischen Vorteil verschaffen. Deutschfeistritz lässt jedoch wenig anbrennen und hält den einen Punkt fest. Aber in der 86. Minute kommt es spielentscheidenden Treffer. Fabian Koch trifft zum 2:1-Spielendstand.

USV KAINBACH-HÖNIGTAL - SV DEUTSCHFEISTRITZ 2:1 (1:1)

Torfolge: 0:1 (1. Wenter/ET), 1:1 (37. Glashüttner), 2:1 (86. Koch)

Gelb/Rote Karte: Moisenbichler (72. Deutschfeistritz)

by: Ligaportal/Roo

