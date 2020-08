Favoritensieg: Die GAK Amateure mit dem gelungenen Start in Peggau!

Details Sonntag, 30. August 2020 14:23

In der 1. Runde der Unterliga Mitte duellierten sich der SV Baumit Peggau und die GAK 1902 Amateure. Und dabei gelingt es den Rotjacken schon einmal die ersten drei Punkte unter Dach und Fach zu bringen. Die Kammerhofer-Truppe wird vielerorts zu den Titelfavoriten gezählt. Was angesichts der ersten Vorstellung auch durchaus eintreffen kann. Die Peggauer finden einen schweren Stand vor. Streckenweise gelingt es zwar mitzuhalten. Aber unterm Strich gibt es dann nichts zu holen für die Hausherren. Der Spielleiter war Mohamed Ibrahim - 200 Zuseher waren mit von der Partie.

Herbert Rauter trifft für den GAK

Die Gastgeber werfen vom Start weg alles in die Waagschale, um gegen den Favoriten möglicherweise eine Überraschung landen zu können. In den ersten 25 Minuten sieht das alles auch vielversprechend aus. Die GAK Amateure sind zwar das klar spielbestimmende Team. Aber dann und wann tauchen auch die Peggauer gefährliche in Nähe des Gäste-Tores auf. Aber in der 26. Minute zappelt das Spielgerät erstmalig im Netz. Routinier Herbert Rauter kann sich mit dem 0:1 in die Schützenliste eintragen. Von diesem Zeitpunkt an übernehmen die Gäste mehr und mehr das Kommando. Die Pfingstl-Schützlinge werden nun verstärkt in die Defensive gedrängt - Halbzeitstand: 0:1.

Die Peggauer mit dem Nachsehen

An der Spielcharakteristik, insgesamt kommt es zu vier Verwarnungen, sollte sich im zweiten Durchgang nichts gravierendes ändern. In der 63. Minute gelingt es den Gästen noch ein Tor draufzusetzen. Filip Smoljan zeichnet für das 0:2 verantwortlich. Den Peggauern muss man zubilligen, die Flinte trotzdem nicht ins Korn geworfen zu haben. So gelingt in der 73. Minute der Anschlusstreffer. Der 22-jährige Slowene Rok Zdovc steht dabei mit dem 1:2 im Mittelpunkt des Geschehens. Kurzzeitig wittern die Hausherren noch einmal die Chance auszugleichen. Aber in der 78. Minute sind die Würfel dann endgültig gefallen. Noah Schiffner ist mit dem 1:3 zur Stelle - zugleich auch der Spielendstand.

PEGGAU - GAK AMATEURE 1:3 (0:1)

Torfolge: 0:1 (26. Rauter), 0:2 (63. Smoljan), 1:2 (73. Zdoc), 1:3 (78. Schiffner)

by: Ligaportal/Roo

