Ganz enge Kiste: Hitzendorf gelingt es in Thal drei Punkte gutzuschreiben [Video]

Am Freitagabend traf der SV Thal in der Unterliga Mitte auf die Sportunion Hitzendorf. Die Zielsetzung der Gäste war vor Spielbeginn klar definiert: man wollte den Platz keinesfalls als Verlierer verlassen. Diese Vorgabe erfüllen die Hitzendorfer. Mehr noch, in einem engen Derby gelingt es der Rastl-Truppe beim ersten Spiel gleich voll anzuschreiben. Am 8. September kommt es zuhause nun zum Nachtrag gegen Kalsdorf II. Auch für die Thaler war das der Ligastart. Für die Nachholpartie in Raaba-Grambach ist der Termin noch offen. Der Spielleiter war Davis Novak, er wurde assistiert von Gabrijell Marki. 200 Zuseher waren im Freizeitparkstadion mit von der Partie.

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Vom Start weg hält sich der Ballbesitz die Waage. Die Hitzendorfer führen zwar die technisch feinere Klinge. Was die Reiber-Mannen aber nicht davon abhalten sollte, gefährliche Nadelstiche zu setzen. So kommt es auch zu einer flott geführten bzw. kurzweiligen Begegnung. Vorerst lassen die beiden Defensivreihen aber nicht wirklich zu. Mit einem organisierten Auftritt gelingt es sowohl Thal wie auch Hitzendorf immer wieder, die Angriffsbemühungen des Gegenübers im Keim zu ersticken. Demnach deutet auch alles auf ein 0:0 nach der ersten Hälfte hin. Aber in den Schlussminuten sollte sich das grundlegend ändern bzw. zappelt das Leder noch zweimal im Netz. 38. Minute: Elias Wolfbauer trifft überlegt aus 25 Metern über Keeper Neubauer hinweg zum 0:1 in die Maschen. 40. Minute: Die Antwort der Hausherren lässt nicht lange auf sich warten. Daniel Ott trifft ebenso aus der Distanz - Halbzeitstand: 1:1.

Hitzendorf hat die Nase knapp vorne

Auch im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu vier Verwarnungen, kreuzen zwei Teams einander die Klingen, die von der Spielstärke her betrachtet, sehr ähnlich auftreten. Da wie dort kommt es immer wieder zu vielversprechenden Möglichkeiten. Aber mit vereinten Kräften gelingt es den Hintermannschaften Schaden vorerst abzuwenden. Je länger das Derby dann dauern sollte umso mehr wurde klar, dass derjenige der das nächste Tor erzielt, wohl auch der Sieger sein wird. In der 76. Minute liegt dann der Thaler Führungstreffer gehörig in der Luft. Aber ein Hitzendorfer kann mit letztem Einsatz Schlimmeres verhindern. Dann kommt die 83. Minute: Florian Sommerauer wird freigespielt, der nützt die Gunst der Stunde und markiert das 1:2 - zugleich dann auch der Spielendstand.

SV THAL - SU HITZENDORF 1:2 (1:1)

Torfolge: 0:1 (38. Wolfbauer), 1:1 (40. Ott), 1:2 (83. Sommerauer)

Stimme zum Spiel:

Franz Rastl, Trainer Hitzendorf:

"Die Partie war hartumkämpft bzw. auf des Messers Schneide gestanden. Letztlich ist das Pendel zu unseren Gunsten ausgeschlagen. Denn kurz vor dem 1:2 hätte es auch gut und gerne 2:1 stehen können. Natürlich sind wir alle sehr froh mit dem vollen Punktezuwachs. Gerade beim ersten Spiel weiß man überhaupt nicht wo man nach der langen Pause steht."

