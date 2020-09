Auf der Siegerstraße: Die Andritzer fahren auch mit Eggersdorf Schlitten!

Details Sonntag, 06. September 2020 08:26

Vor heimischer Kulisse traf der Tabellenerste der SV Andritz AG in der 2. Runde der Unterliga Mitte auf den Tabellenfünften den USV Taucher-Erdbau Eggersdorf. Das erste Spiel können die Rottensteiner-Mannen in Hausmannstätten gleich mit 5:1 gewinnen. Und auch diesmal versteht es Andritz wieder die Stärken entsprechend in Szene zu setzen. Auch Eggersdorf kann beim Ligaauftakt zuhause gegen Kumberg voll anschreiben. Diesmal aber gibt es für die Haidinger-Schützlinge nichts zu erben. Der Spielleiter war Miro Ilic, assistiert wird er von Rene Krinner. 120 Zuseher waren mit von der Partie.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Andritz mit der raschen Führung

SV Andritz AG kommt deutlich frischer aus der Kabine und lässt die Fans mit einem raschen Treffer jubeln. Lorenz Hirner bewahrt in der 9. Minute kühlen Kopf und kann zum 1:0 einschieben. Dieses rasche Tor erleichtert die Aufgabe für die Hausherren dann doch etwas. Sind die Eggersdorfer doch bereits frühzeitig dazu gezwungen, die Offensive zu forcieren. Was dann Räume für Andritz öffnet. Die Hausherren sind auch das federführende Team. Aber vorerst verstehen es die Gäste bestens sich erfolgreich dagegen zu stemmen und so ein weiteres Gegentor zu vermeiden. Als man dann schon vielerorts mit dem 1:0-Pausen-Spielstand rechnet, schlägt es doch noch einmal ein im Eggersdorfer Kasten. Diego Rottensteiner ist es der in der Nachspielzeit zum 0:2-Halbzeitstand trifft.

Eggersdorf steht auf verlorenen Posten

Auch im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu fünf Verwarnungen, hängen die Trauben für die Gäste hoch. In dieser Verfassung wird man mit den Andritzern rechnen müssen im Titelkampf. In der 62. Minute leuchtet ein 3:0 von der Anzeigetafel. Lukas Mairold kann sich dabei in die Schützenliste eintragen. Damit sind die Würfel in dieser Partie auch frühzeitig gefallen. Das Bemühen kann man Eggersdorf wahrlich nicht absprechen. Aber letztlich fehlt es dann am nötigen Killerinstikt um eine spielstarke Truppe wie es die Andritzer sind, in Verlegenheit zu bringen. Obwohl, in der 71. Minute gelingt es Pascal Muratha auf 3:1 zu verkürzen. Das letzte Wort haben aber wieder die Hausherren. Tim Kmetec sorgt in der 80. Minute für den doch deutlichen 4:1-Spielendstand.

SV ANDRITZ - USV EGGERSDORF 4:1 (2:0)

Torfolge: 1:0 (9. Hirner), 2:0 (45. Rottensteiner), 3:0 (62. Mairold), 3:1 (71. Muratha), 4:1 (80. Kmetec)

by: Ligaportal/Roo

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten