Unter Dach & Fach: Kumberg verbucht in Thal die volle Punkteanzahl [Video]

Details Samstag, 10. Oktober 2020 10:59

In der 7. Runde der Unterliga Mitte duellierten sich der Tabellenvierzehnte der SV Thal und der Tabellenachte der SVU well welt Kumberg. In der letzten Runde verlor der SV Thal mit 0:5 gegen den SC PORR Unterpremstätten. Auch diesmal gab es für die Reiber-Truppe nichts zu holen. Was gleichbedeutend damit ist, dass die Thaler nun nach 6 Spielen bei einem mageren Pünktchen halten. Die Kumberger haben aktuell bereits 10 Zähler auf der Habenseite und sind im Tabellen-Mittelfeld antreffbar. Der Spielleiter war Gottfried Greistorfer assistiert wurde er von Mario Liedl. 120 Zuseher waren im Freizeitparkstadion mit von der Partie.

Kumberg legt die Basis zum Erfolg

Die Startphase geht ausgeglichen über die Bühne. Vorerst haben die Abwehrreihen das Sagen bzw. gelingt es weder dem Gastgeber noch den Kumbergern, das Gegenüber aus den Angeln zu heben. Thal wirft alles verfügbare in die Waagschale, um möglicherweise den ersten Saisondreier gutzuschreiben. Aber auch die Gäste wittern die Chance, einen vollen Punktezuwachs verbuchen zu können. 25. Minute: Die Hausherren bringen das Spielgerät nicht aus der Gefahrenzone. Was dann in letzter Instanz der 32-jährige Kosovare Fisnik Shyti nützen kann und das 0:1 markiert. Was die Kumberger dann nachfolgend auf den Geschmack kommen lässt. 39. Minute: Balleroberung im Mittelfeld, dann geht es schnell in Richtung Thal-Tor. Fabian Tödtling ist dann mit dem 0:2-Halbzeitstand zur Stelle.

Der zweite Abschnitt verläuft torlos

Im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu fünf Verwarnungen, beschränken sich die Gäste dann weitgehendst darauf, den Zweitore-Vorsprung zu verwalten. Was auch gelingen sollte, mehr noch, man gelangt sogar zur einen oder anderen Gelegenheit den Spielstand auf 0:3 zu erhöhen. Aber im entscheidenden Moment fehlt dann die Entschlossenheit. Demnach können sich die Thaler soweit auch schadlos halten. Erst in der 80. Minute kommt auch der Platzherr zu einer vielversprechenden Chance. Aber Valentin Schantl setzt einen Freistoßball knapp über das Gehäuse der Gäste. So bleibt es dann letztlich auch beim dem Spielverlauf nach gerechten Kumberger Auswärtssieg.

SV THAL - SVU KUMBERG 0:2 (0:2)

Torfolge: 0:1 (25. Shythi), 0:2 (39. Tödtling)

by: Ligaportal/Roo