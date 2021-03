Tapetenwechsel: Unterpremstätten kommt der Oberliga immer näher

Details Donnerstag, 04. März 2021 18:00

Sensationell, wie konstant stark sich der SC PORR Unterpremstätten in den letzten zwei Jahrzehnten in Szene setzen kann. Denn aktuell ist man gerade die 20. Spielsaison (!) infolge in der Unterliga Mitte mit von der Partie. In diesem Zeitraum ist es Unterpremstätten weitgehenst gelungen, ganz stark abzuliefern. Einstellige Tabellenplätze stehen dabei soweit auf der Tagesordnung. Oftmals war man dabei auch im Titelkampf involviert. Aber letztlich sollte es dann nicht reichen zum ganz großen Coup. Aber der Weg ist das Ziel - in Unterpremstätten verfolgt man weiterhin unverdrossen das große Ziel, erstmalig in die Oberliga aufzusteigen. Kommt es nun zur erwarteten Vervollständigung der Herbstrunde, die dann als Endtabelle herangezogen wird, ist die Truppe von Trainer Gerhard Schlatzer durchaus mit guten Chancen behaftet. Denn mit 20 Punkten aus 10 Spielen ist Unterpremstätten derzeit mit nur drei Punkten Rückstand auf den Führenden Kainbach-Hönigtal, am durchaus vielversprechenden 3. Tabellenplatz antreffbar.

SC UNTERPREMSTÄTTEN:

Tabellenplatz: 3. Unterliga Mitte

Heimtabelle: 2.

Auswärtstabelle: 7.

längste Serie ohne Sieg: 2 Spiele

höchster Sieg: 5:0 gg. Thal (6. Runde)

längste Serie ohne Niederlage: 7 Spiele

höchste Niederlage: 1:3 in Raaba-Grambach (9. Runde)

geschossene Tore/Heim: 2,8

bekommene Tore/Heim: 0,6

geschossene Tore/Auswärts: 2,0

bekommene Tore/Auswärts: 1,8

erfolgreichster Torschütze: Jonas Janetzko (7)

Spiele zu Null: 2

Fairplaybewerb: 5.

(Gegenwärtig bestreitet der SC Unterpremstätten die rekordverdächtige 20. Spielzeit infolge in der Unterliga Mitte)

SPIELER-WORDRAP MIT NIKOLAS STEINER:

Ich in 3 Worten: Teamplayer, Mannschafts-DJ

Mein bisheriges Karriere-Highlight: Spiel gegen GAK in Weinzödl

Bei welchem Fußballspiel wäre ich gerne dabei gewesen: Cordoba: Österreich - Deutschland 3:2

Erfolg bedeutet für mich: Rückschläge wegzustecken

Mein Lieblingsessen: Schnitzelsemmel in der SCU-Kantine

Salzburg oder Rapid: Sturm

Sturm, Hartberg oder GAK: Sturm

Konsole oder Brettspiele: Brettspiele

Als Fan drücke ich die Daumen für: Manchester United

Der Held in meiner Kindheit: Thierry Henry

Worauf ich nicht verzichten kann: Auf meinen Stammplatz

Bester Spieler mit dem ich gekickt habe: Hannes „über den Zaun“ Fleischhacker

Worauf bist du besonders stolz: auf meine Spotify Playlist

Dieser Person würde ich gerne einen ausgeben: Barack Obama

Ein absolutes No-Go ist: Telefonieren in der Kabine

Was ganz oben auf meiner To-do-Liste steht: Einmal den Ehrenanstoß bei einem Spiel haben

In der Kabine sitze ich neben: Mario „Lionel" Koschier

Mein Musikwunsch für die Kabine: "I bin da Beste"

Der Womanizer in der Mannschaft: Ernst „Ernesto" Mörth

Der Stylingexperte in der Mannschaft: Ernst „Hilfiger“ Mörth

Was ich noch loswerden möchte: Ungetragene Mercurial Gr. 43 auf Willhaben

Photocredit: SC Unterpremstätten

by: Ligaportal/Roo

