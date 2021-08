Werndorf feiert gegen Grambach Saisonstart nach Maß

Details Samstag, 07. August 2021 07:00

SK Fliesen Garber Werndorf errang am ersten Spieltag einen 2:0-Sieg gegen SV Technopark Raaba-Grambach. Ein schneller Treffer gleich nach der Pause und ein Tor in der Nachspielzeit brachten den Werndorfern die drei Punkte. Damit ist der Start in die Saison mehr als gelungen.

Das Spiel beginnt zwei Teams, die nach vorne orientiert sind. Sowohl die Gäste als auch die Gastgeber spielen munter nach vorne, doch für Tore sollte es in der ersten Halbzeit trotz einiger Möglichkeiten nicht reichen. So plätschert das Spiel dann dahin und weder die Werndorfer noch die Grambacher können sich echte Vorteile erspielen. Der Unparteiische setzt mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gäste. In der 51. Minute steht Pascal Wallner goldrichtig und sorgt für das 1:0 für SK Werndorf. Mit der Führung im Rücken machen die Werndorfer munter weiter, doch das 2:0 will trotz Übergewicht nicht fallen. Grambach riskiert in Folge mehr, will unbedingt den Ausgleich erzielen. Man riskiert und eröffnet so auch Räume für Werndorf. Einer dieser Räume sollte in der Nachspielzeit auch für das 2:0 und die Entscheidung sorgen. Es sind nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Thomas Heine für einen Treffer sorgt (91.). Mit dem Abpfiff durch den Schiedsrichter glückt Werndorf der Start ins neue Fußballjahr.

Thomas Hastreiter (Spieler Werndorf): "Wir sind sehr glücklich, dass uns der Saisonstart so gut gelungen ist. Ich denke, dass der Sieg auch verdient war, auch wenn der Treffer zum 1:0 zu einem sehr günstigen Zeitpunkt gefallen ist. Wir hätten den Sack vielleicht früher zumachen müssen."

Unterliga Mitte: SK Fliesen Garber Werndorf – SV Technopark Raaba-Grambach, 2:0 (0:0)

51 Pascal Wallner 1:0

91 Thomas Heine 2:0

