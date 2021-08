Ausgeglichen und abwechslungsreich: Kein Sieger bei Grambach gegen Andritz

Details Sonntag, 15. August 2021 09:09

Am Samstagnachmittag kam es in der Unterliga Mitte Steiermark zum Duell zwischen wischen SV Technopark Raaba-Grambach und SV Andritz AG. Die Andritzer gingen als Favorit ins Spiel, konnten dieser Rolle aber nicht ganz gerecht werden. Das Spiel endete nämlich mit einem 2:2-Remis.

Das Spiel beginnt munter und mit stärkeren Grambachern, die es gleich wissen wollen. In Minute elf trifft SV Raaba-Grambach zum ersten Mal ins Schwarze. Julian Götz lässt dem gegnerischen Goalie keine Chance. Mit der Führung im Rücken machen die Heimischen weiter und wollen nachlegen. Daraus wird aber nichts, denn Andritz spielt nach dem Motto "Mund abputzen und weitermachen": Darunter stand der Ausgleich, den Stipo Grgic bereits wenig später besorgt (15.). Damit ist wieder alles offen und es dauert nicht lange, ehe das 2:1 fällt und Grambach wieder in Führung liegt. Marvin Griesbacher darf jubeln. Dieses Mal hält die Führung und es geht mit dem knappen 2:1 auch in die Pause.

Die zweite Halbzeit verläuft ähnlich der ersten. Grambach startet aktiver und will einen schnellen Treffer erzielen. Das gelingt aber nicht - im Gegenteil! Lukas Mairold wittert seine Chance und schießt den Ball zum 2:2 für SV Andritz ein (56.). Damit ist wieder alles offe und die Andritzer bleiben am Drücker. Man gibt Gas, setzt den Gegner unter Druck, doch weitere Treffer sollten nicht fallen. Letzten Endes gewinnt niemand die Oberhand, sodass sich Raaba-Grambach und Andritz die Punkte teilten.

Otto Verlitsch (Sektionsleiter Andritz): "Das Ergebnis geht am Ende in Ordnung. Auch wenn es bitter ist, wenn du zwei Mal in Führung liegst und nicht gewinnst."

Unterliga Mitte: SV Technopark Raaba-Grambach – SV Andritz AG, 2:2 (2:1)

11 Julian Goetz 1:0

15 Stipo Grgic 1:1

23 Marvin Griesbacher 2:1

56 Lukas Mairold 2:2

