Werndorf überrollt Kalsdorfs Zweier

Details Samstag, 21. August 2021 07:00

Der Start ins neue Spieljahr ging für die Zweitvertretung von SC Kalsdorf mit dem 0:7 gegen SK Fliesen Garber Werndorf in der dritten Runde der Unterliga Mitte vollends daneben: Aus den ersten drei Begegnungen holte Kalsdorf II nicht einen Zähler. Werndorf hingegen steht nach dem Kantersieg bei drei Siegen aus drei Spielen.

SK Werndorf erwischt einen Blitzstart ins Spiel. Kevin Sandner trifft in der fünften Minute zur frühen Führung. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was auch gelingen sollte. Gerald Pitter steht goldrichtig und schießt die Kugel zum 2:0 für die Gastgeber über die Linie (25.). Damit ist für klare Fronten gesorgt, während Kalsdorf sich wirklich schwer tut. Die junge Mannschaft hat große Probleme mit dem Druck der Werndorfer. Diese haben noch lange nicht genug an diesem Tag. Rene Maierhofer macht in der 30. Minute das 3:0 und sorgt damit wohl für die Entscheidung. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöht Thomas Heine den Vorsprung von SK Fliesen Garber Werndorf auf 4:0 (40.).

Die zweite Halbzeit ist etwas ruhiger als die erste. Werndorf überlässt den Gästen das Spiel, diese kommen aber nicht wirklich zwingend vor das gegnerische Tor. Nach 60 Minuten jubeln wieder die Werndorfer. Pascal Wallner wird schön in Szene gesetzt und macht das 5:0. Heine und Sandner komplettieren den 7:0-Kantersieg für die Werndorfer, die damit weiter ohne Punkteverlust sind und die Tabelle anführen. Am Ende hätten die Werndorfer sogar noch weitere Tore erzielen können.

Thomas Hastreiter (Spieler Werndorf): "Natürlich muss man mit so einem Ergebnis zufrieden sein. Wir haben immer weiter gemacht und nicht aufgehört, Druck zu machen. Ich denke, der Saisonstart ist mehr als gelungen. Ich hoffe, wir können so weitermachen."

Unterliga Mitte: SK Fliesen Garber Werndorf – SC Kalsdorf II, 7:0 (4:0)

5 Kevin Sandner 1:0

25 Gerald Pitter 2:0

30 Rene Maierhofer 3:0

40 Thomas Heine 4:0

60 Pascal Wallner 5:0

72 Thomas Heine 6:0

90 Kevin Sandner 7:0

