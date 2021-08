Makellose Werndorfer überrollen inferiore Thaler mit neun Toren

Details Samstag, 28. August 2021 21:06

Der Start ins neue Spieljahr ist für SV Thal inzwischen mehr als daneben gegangen. Vier Niederlagen aus vier Spielen bedeuten das Tabellenende. Am Freitag ging man in der vierten Runde der Unterliga Mitte gegen den bisher makellosen SK Werndorf mit 0:9 unter.

Das Spiel beginnt munter und mit stärkeren Werndorfern, die den Gegner gleich unter Druck setzen und auch gleich Tormöglichkeiten vorfinden. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. Kevin Sandner macht in der zwölften Minute das 1:0 - er überspielt den Torwart und netzt. Mit der Führung im Rücken machen die Werndorfer weiter und wollen nachlegen, was auch gelingt. Ein Schuss aus 20 Metern landet in der 24. Minute zum 2:0 im Kasten. Das sollte es aber noch lange nicht gewesen sein. Mit dem 3:0 durch Pascal Wallner, der den linken Außenverteidiger überläuft, ist die Partie entschieden. Thal ist völlig überfordert. Der vierte Streich von Werndorf gelingt Rene Maierhofer nach einer Flanke, die er aus kurzer Distanz verwertet. Dann geht es in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit beginnt so wie die erste aufgehört hat, nämlich mit besseren Werndorfern. Ein Eckball landet gleich nach Wiederbeginn direkt im Tor. Damit steht es 5:0. Alexander Plhak verlängert einen Freistoß per Kopf ins Tor. Damit ist das halbe Dutzend voll. Andreas Bauer macht dann das 7:0, gefolgt von Treffern durch nach einen Abwehrfehler und einen Elfer. Das 9:0 ist gleichzeitig der Endstand.

Thomas Hastreiter (Spieler Werndorf): "Natürlich muss man mit so einem Ergebnis zufrieden sein, keine Frage. Wir haben nicht und nicht aufgehört heute und verdient gewonnen. Neun Tore sind natürlich viel. Ich hoffe, es geht so weiter."

Unterliga Mitte: SV Thal – SK Fliesen Garber Werndorf, 0:9 (0:4)

12 Kevin Sandner 0:1



24 Hansjoerg Alter 0:2

33 Pascal Wallner 0:3

38 Rene Maierhofer 0:4

48 Daniel Pinnitsch 0:5

62 Alexander Plhak 0:6

74 Andreas Bauer 0:7

79 Marco Nager 0:8

82 Hansjoerg Alter 0:9

