Andritz fegt über Kalsdorf hinweg

Details Sonntag, 29. August 2021 07:00

Am Samstagabend kam es in der steirischen Unterliga Mitte zum Duell zwischen der Zweier des SC Kalsdorf und dem SV Andritz. Die Gäste gingen als klarer Favorit ins Spiel und wurden dieser Rolle auch gerecht. Das Spiel endete mit einem 8:1-Kantersieg für die Gäste, die damit nach vier Spielen bei acht Punkten stehen, während Kalsdorf weiter nur einen Punkt auf dem Konto hat.

Das Spiel beginnt ganz nach Wunsch der Andritzer, die nach wenigen Minuten schon in Führung gehen. Denis Muratovic trifft für die Gäste nach einem schönen Angriff zum 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was aber nicht gelingt. Entgegen dem späteren Endergebnis gelingt SC Kalsdorf II in der neunten Minute nämlich überraschend der Ausgleich. Die Antwort von Andritz lässt aber nicht lange auf sich warten. Nur fünf Minuten später führen sie wieder. Joussef Shehata ist zur Stelle. Jetzt bleiben die Andritzer am Drücker und erzielen nur neun Minuten später schon das 3:1. Damit ist für klare Fronten gesorgt. In Folge flacht das Spiel aber ab, Andritz verwaltet die Führung und nach 45 Minuten pfeift der Schiri zur Pause.

Die zweite Halbzeit gehört gänzlich den Andritzern, die weiter nach vorne spielen. So trifft Tim Kmetec in der 66. Minute zum 4:1, was einer Vorentscheidung gelichkommt. Stipo Grgic lässt dem gegnerischen Torwart keien Chance und trifft kurz darauf zum 5:1. Ein weiterer Treffer von Kmetec sowie einer durch Lukas Mairold sorgen für das 7:1. Jakob Schmid schließt den Torreigen schließlich ab und macht das 8:1, worauf die Partie vorbei ist.

Lukas Mairold (Spieler Andritz): "Ich denke, dass wir mit diesem Ergebnis zufrieden sein müssen. Wir haben nicht aufgehört, Gas zu geben. So kommt dann so ein Ergebnis heraus, wobei man schon sagen muss, dass die Kalsdorfer mit einer sehr jungen Mannschaft gespielt haben. Der Sieg ist trotzdem verdient."

Unterliga Mitte: SC Kalsdorf II – SV Andritz AG, 1:8 (1:3)

9 Denis Muratovic 0:1

13 Joussef Shehata 1:1

23 Denis Muratovic 1:2

36 Timi Santl 1:3

66 Tim Kmetec 1:4

69 Stipo Grgic 1:5

71 Tim Kmetec 1:6

73 Lukas Mairold 1:7

90 Jakob Schmid 1:8

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!