Werndorf lässt auch Peggau keine Chance

Details Samstag, 04. September 2021 07:00

SK Werndorf erteilte SV Peggau am Freitagabend in der Unterliga Mitte in der fünften Runde eine Lehrstunde und gewann mit 5:0. Auf dem Papier ging Werndorf als Favorit ins Spiel gegen SV Baumit Peggau – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Die Werndorfer liegen damit weiter an der Tabellenspitze. Sie haben das Punktemaximum geholt - fünf Siege aus fünf Spielen.

Die Werndorfer starten gut in die Partie und es sollte nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. Andreas Bauer ist es, der goldrichtig steht und das Leder im Kasten versenkt. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was auch gelingt. Nur sechs Minuten steht es 2:0. Pascal Wallner ist zur Stelle. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Peggau hingegen tut sich schwer. In weiterer Folge plätschert das Spiel dahin und Werndorf verwaltet die Führung. Zum Pausenpfiff gelingt den Heimischen das 3:0: Kevin Sandner trifft zum 3:0. Dann geht es in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gäste. Alexander Phlak macht das Tor und sorgt für die vorzeitige Entscheidung. Anstatt zumindest für Ergebniskosmetik zu sorgen, schwächen sich die Peggauer dann selbst. Daniel Reinbacher sieht Gelb-Rot. Hansjörg Alter erzielt schließlich auch noch das 5:0 nach einem Konter, ehe die Partie vorbei ist.

Thomas Hastreiter (Spieler Werndorf): "Die Leistung war wieder sehr stark. Ich denke, dass wir auch verdient gewonnen haben, auch wenn man über die Höhe des Sieges diskutieren kann. Wir sind sehr glücklich über den bisherigen Saisonverlauf."

Unterliga Mitte: SK Fliesen Garber Werndorf – SV Baumit Peggau, 5:0 (3:0)

13 Andreas Bauer 1:0

19 Pascal Wallner 2:0

45 Kevin Sandner 3:0

50 Alexander Plhak 4:0

78 Hansjoerg Alter 5:0

