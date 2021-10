Eggersdorf lässt Kalsdorfs Zweier keine Chance

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 09:34

USV Eggersdorf erteilte der Zweitvertretung von Kalsdorf in der Unterliga Mitte am Freitag eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für Eggersdorf. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch USV Taucher-Erdbau Eggersdorf wusste zu überraschen.

Das Spiel beginnt etwas verhalten. Weder die Gastgeber noch die Gäste kommen wirklich gut ins Spiel. Das soltle sich aber ändern und dem Publikum ein echtes Torspektakel gezeigt werden. In der 34. Minute ist es schließlich so weit: Mile Micic wittert seine Chance und schießt den Ball zum 1:0 für die Gastgeber ein (35.). Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was auch gelingt, psychologisch perfekt kurz vor der Pause. Marko Pavlic ist nach einem Konter zur Stelle und es steht 2:0. Damit ist für klare Fronten gesorgt, ehe der Schiri die beiden Teams in die Pause schickt.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer tollen Chance für die Eggersdorfer, doch der Ball kracht an die Latte. Dann treffen auch die Kalsdorfer Aluminium. ehe David Kleinhappl einen Freistoß direkt im Kasten versenkt. Das dürfte wohl die Entscheidung sein. Simon Moser baute den Vorsprung von USV Eggersdorf in der 84. Minute weiter aus - er zimmert das Leder aus mehr als 20 Metern ins Netz. In der Nachspielzeit kennt Eggersdorf keine Gnade. Dino Dragcevic markiert mit einem wunderschönen Treffer das 5:0, ehe der Schiri abpfeift.

Unterliga Mitte: USV Taucher-Erdbau Eggersdorf – SC Kalsdorf II, 5:0 (2:0)

35 Mile Micic 1:0

44 Marko Pavlic 2:0

65 David Kleinhappl 3:0

84 Simon Moser 4:0

91 Dino Dragcevic 5:0

