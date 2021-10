Auf Aufstiegskurs: Werndorf kennt mit Deutschfeistritz keine Gnade

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 20:30

SK Werndorf zog SV Deutschfeistritz das Fell über die Ohren: 0:7 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste. An der Favoritenstellung ließ Werndorf keine Zweifel aufkommen und trug gegen SV AQUAFUX Deutschfeistritz einen Sieg davon.

Pascal Wallner brachte sein Team in der 14. Minute nach vorn. SK Fliesen Garber Werndorf führte schließlich das 2:0 herbei (21.). Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Mit dem 3:0 durch Wallner schien die Partie bereits in der 52. Minute mit SK Werndorf einen sicheren Sieger zu haben. Durch Treffer von Rene Maierhofer (56.), Wallner (65.) und Alexander Plhak (71.) zogen die Gastgeber uneinholbar davon. Thomas Hastreiter überwand den gegnerischen Schlussmann zum 7:0 für den Tabellenführer (76.). Am Ende kam Werndorf gegen SV Deutschfeistritz zu einem verdienten Sieg.

Mit dem Erfolg verbesserte SK Fliesen Garber Werndorf die Ausgangslage im Rennen um den Gang nach oben. Bei SK Werndorf greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal fünf Gegentoren stellt Werndorf die beste Defensive der Unterliga Mitte. Nur einmal gab sich SK Werndorf bisher geschlagen. Seit sechs Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Werndorf zu besiegen.

SV AQUAFUX Deutschfeistritz nimmt mit 18 Punkten den siebten Tabellenplatz ein. SV Deutschfeistritz ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

SK Fliesen Garber Werndorf tritt am kommenden Sonntag bei SV Hausmannstätten an, SV AQUAFUX Deutschfeistritz empfängt am selben Tag SV Andritz AG.

Stimme zum Spiel:

Gerald Ulrich, sportlicher Leiter Werndorf:

"Die Mannschaft hat verdient gewonnen. Wir haben das Spiel über die gesamte Spielzeit dominiert. In der zweiten Halbzeit war bei uns mehr Bewegung im Spiel und deshalb ein Tor ums andere geschossen."

Unterliga Mitte: SK Fliesen Garber Werndorf – SV AQUAFUX Deutschfeistritz, 7:0 (2:0)

14 Pascal Wallner 1:0

21 Hansjoerg Alter 2:0

52 Pascal Wallner 3:0

56 Rene Maierhofer 4:0

65 Pascal Wallner 5:0

71 Alexander Plhak 6:0

76 Thomas Hastreiter 7:0

