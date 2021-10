Thal bleibt Schlusslicht bei Gegentoren in der Unterliga Mitte

Details Samstag, 30. Oktober 2021 09:09

SV Peggau setzte sich standesgemäß gegen Thal mit 4:1 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen SV Baumit Peggau kassierte SV Thal eine deutliche Niederlage.

Für das erste Tor sorgte Paul Krebs. In der neunten Minute traf der Spieler von SV Peggau ins Schwarze. Manuel Trojer erhöhte für den Gast auf 2:0 (35.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Benjamin Hepflinger witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für Thal ein (55.). In der Nachspielzeit besserte Trojer seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 91. Minute seinen zweiten Tagestreffer für SV Baumit Peggau erzielte. Thomas Handl setzte noch einen drauf und schoss einen weiteren Treffer für SV Peggau kurz vor dem Abpfiff (94.). Ein starker Auftritt ermöglichte SV Baumit Peggau am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen SV Thal.

In der Rückrunde muss Thal das Feld von hinten aufrollen, sofern der Klassenerhalt erreicht werden soll. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des Tabellenletzten ist deutlich zu hoch. 61 Gegentreffer – kein Team der Unterliga Mitte fing sich bislang mehr Tore ein. In dieser Saison sammelte Thal bisher einen Sieg und kassierte zwölf Niederlagen. SV Peggau hat die Krise von SV Thal verschärft. Thal musste bereits den dritten Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Im letzten Hinrundenspiel errang SV Baumit Peggau drei Zähler und weist als Tabellenvierter nun insgesamt 28 Punkte auf. Die bisherige Spielzeit von SV Peggau ist weiter von Erfolg gekrönt. SV Baumit Peggau verbuchte insgesamt neun Siege und ein Remis und musste erst drei Niederlagen hinnehmen. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird SV Peggau die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Nach der klaren Niederlage gegen SV Baumit Peggau ist SV Thal weiter das defensivschwächste Team der Unterliga Mitte.

Stimme zum Spiel:

Markus Pfingstl, Trainer Peggau:

"Wir haben eigentlich nicht gut angefangen aber trotzdem 2:0 geführt. Wir sind im Laufe des Spiels besser reingekommen, haben aber trotzdem nicht so gespielt, wie wir es gerne gehabt hätten. Ich bin stolz auf meine Mannschaft, man muss auch Spiele gewinnen können, wenn man nicht das volle Leistungspotential abrufen kann. Ich bin mit der Herbstsaison sehr zufrieden, wir haben unsere Aufgaben erledigt und unsere Erwartungen übertroffen"

Unterliga Mitte: SV Thal – SV Baumit Peggau, 1:4 (0:2)

9 Paul Krebs 0:1

35 Manuel Trojer 0:2

55 Benjamin Hepflinger 1:2

91 Manuel Trojer 1:3

94 Thomas Handl 1:4

by ReD

