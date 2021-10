USV Eggersdorf verlangt GAK Amateure alles ab

Details Samstag, 30. Oktober 2021 09:49

USV Eggersdorf und GAK Amateure lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Eggersdorf war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Das Heimteam ging durch Marko Pavlic in der 30. Minute in Führung. Die passende Antwort hatte Alexander Hofbauer parat, als er in der 34. Minute zum Ausgleich traf. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Dass GAK 1902 Amateure in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Max Rauter, der in der 74. Minute zur Stelle war. Manuel Aberl schoss für USV Taucher-Erdbau Eggersdorf in der 83. Minute das zweite Tor. Emir Poric stellte für GAK Amateure im Schlussakt den Führungstreffer sicher (88.). Letzten Endes ging GAK 1902 Amateure im Duell mit USV Eggersdorf als Sieger hervor.

Den Kampf um die Klasse geht Eggersdorf in der Rückrunde von der 13. Position an. USV Taucher-Erdbau Eggersdorf musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da USV Eggersdorf insgesamt auch nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Seit vier Spielen wartet Eggersdorf schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

GAK Amateure schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 19 Zähler in die Höhe bleibt auf einem gesicherten Mittelfeldplatz. Sechs Siege, ein Remis und sechs Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief GAK 1902 Amateure konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Unterliga Mitte: USV Taucher-Erdbau Eggersdorf – GAK 1902 Amateure, 2:3 (1:1)

30 Marko Pavlic 1:0

34 Alexander Hofbauer 1:1

74 Max Rauter 1:2

83 Manuel Aberl 2:2

88 Emir Poric 2:3

