Trainerschreck: Unterpremstätten ist kein guter Platz für Trainer

Der Sportplatz des SC Unterpremstätten ist eine beliebte Anlage um Freundschaftsspiele auszutragen. Jedes Jahr tragen Vereine aus aller Herren Länder und aus verschiedensten Ligen Aufbauspiele beim Klub der Unterliga Mitte aus. Doch sind diese Spiele mit einem Mysterium behaftet - einige der Trainer, die dort auftraten waren unmittelbar danach ihren Job los. Zufall? Ligaportal Steiermark hat sich dieses Mysterium genauer angesehen und beim Verein nachgefragt. Eine Chronologie der Geschehnisse:

Um die Sportanlage in Premstätten ranken sich Sagen und Mythen

Eine Vielzahl an Trainern musste nach dem Besuch in Premstätten ihren Hut nehmen

Im Juli 2021 spielte der AS Monaco auf der Anlage des SC-Unterpremstätten in Premstätten, ein Freundschaftsspiel gegen den Vfl Wolfsburg. Der damalige Trainer vom Vfl, Mark van Bommel, wurde kurze zeit später (Oktober) entlassen. Jetzt hat es auch Nico Kovac erwischt. Das waren aber nicht die einzigen Trainer, die nach ihren Besuchen am Sportplatz in Premstätten am Sportplatz entlassen wurden. 2017 war Jochen Fallmann mit St. Pölten auf kurz Besuch vor einem Spiel gegen Sturm Graz in Premstätten - und siehe da - kurze Zeit später war er nicht mehr Trainer von St. Pölten. 2018/2019 war Ranko Popović auch mit St. Pölten vor einem Spiel gegen Sturm Graz auf Kurzbesuch in Premstätten. Und ja richtig, auch er wurde später beurlaubt. Im Herbst 2019 erwischte es Markus Karner, der mit dem SV Horn vorm Spiel gegen den GAK, beim Unterligisten gastierte. Nur drei Monate später hieß es auch für ihn "habe fertig" beim SV Horn. Dasselbe Schicksal ereilte auch schon Robert Pevnik von NK Celje im Sommer 2016, nachdem er mit seiner Mannschaft ein Testspiel in Premstätten gegen den SK Sturm Graz bestritten hatte.

Mark Van Bommel, Niko Kovac, Jochen Fallmann und Winnie Schäfer sind nur einige Opfer

Begonnen hat dieses Mysterium bereits im Jahr 2006. Nachdem Helmut Kalander mit dem Kapfenberger SV in Premstätten gegen den SC-Unterpremstätten ein Testspiel hatte, war er nicht mehr lange Trainer beim KSV. Und noch viel, viel früher (Ende der 80er oder Anfang der 90er Jahre) war Winfried Schäfer (Trainerlegende aus Deutschland) mit dem Karlsruher SC in Premstätten auf Trainingslager. Er hatte damals einen jungen Tormann im Gepäck dabei, einen gewissen Oliver Kahn, und er prophezeite, dass Oliver Kahn ein ganz, ganz großer Tormann werden würde. Mit dieser Ahnung sollte er recht behalten. Oliver Kahn wurde einer der besten Tormänner der Welt. Genutzt hat ihm diese Prophezeiung nichts, auch er wurde beim KSC (zwar erst viel später) entlassen. Ist das Zufall, oder hat der Boden in Premstätten etwas Negatives in sich? Jonathan Frakes würde fragen, ob diese Geschichte wahr oder falsch ist - aber wir können sie beruhigen - all das hat sich genau so zugetragen!

