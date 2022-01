"Gegenpressing in Arbeit": GAK Amateure verlieren einiges an Boden

Details Samstag, 22. Januar 2022 06:45

137 Tage lang ruht das runde Leder in den meisten unteren steirischen Spielklassen. Von ganz oben in der Tabelle der Unterliga Mitte acht nach der Herbstrunde der SK Fliesen Garber Werndorf. Dahinter folgt mit einem 2-Punkte-Rückstand die Sportunion Hitzendorf. Mit einem Respektabstand sind dann der USV Kainbach-Hönigtal und der SV Baumit Peggau die beiden ersten Verfolger. Was gleichbedeutend damit ist, dass der Drops noch lange nicht gelutscht ist. Da scheint im Frühjahr ein beinarter Kampf um den möglichen Relegationsplatz bzw. um den Titel auf der Tagesordnung zu stehen. Die GAK 1902 Amateure rangieren mit 19 Zählern aus 13 Partien gegenwärtig an der 7. Stelle. Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. GAK-Trainer Rafael Dorn stellt sich dankenswerterweise den 11 überarbeiteten Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten?

Rafael Dorn: "Einerseits haben wir zu viele Punkte liegen lassen, andererseits große Schritte in der Entwicklung gemacht. Insgesamt überwiegt daher das Positive, auch auf Grund der Ergebnisse der letzten Spiele vor der Winterpause."

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Rafael Dorn: "Unsere Stärken liegen definitiv im Spiel mit dem Ball. Im Spiel gegen den Ball wollen wir uns noch weiter verbessern und versuchen weniger Gegentore zu bekommen."

Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Rafael Dorn: "Bislang stehen wir bei zwei Abgängen (Klaric, Noorzai) und vier Zugängen (Brandl, Leimisch, Murg, Mavriqi - alle von unserer U19). Es sind aber noch einige Personalien offen. Außerdem haben wir mit Jürgen Rothdeutsch als neuen Co-Trainer Verstärkung im Trainerteam bekommen."

Ligaportal: Auf welcher Position ist Handlungsbedarf gegeben?

Rafael Dorn: "Akuten Handlungsbedarf gibt es momentan nicht, wir sind auf allen Positionen adäquat besetzt."

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Rafael Dorn: "Zum Glück haben wir im Moment keine Spieler mit schweren Verletzungen. Großes Lob an dieser Stelle an unseren Athletiktrainer."

Wie weit gelingt es den GAK Amateuren in der anstehenden Rückrunde, die Differenz zur KM I kleiner zu gestalten.

Ligaportal: Wann ist/war der Trainingsbeginn im Freien?

Rafael Dorn: "Unser Trainingsstart war am 10.01. Zeitgleich mit der KMI."

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Rafael Dorn: "Wir verfolgen weiterhin zwei Ziele: Entwicklung der einzelnen Spieler und Performance in der Liga. Beides hängt untrennbar miteinander zusammen. Außerdem wollen wir uns bei Standardsituationen verbessern."

Ligaportal: Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G-Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt?

Rafael Dorn: "Ich bitte zu verstehen, dass ich zu persönlichen gesundheitlichen Fragen meine Spieler betreffend grundsätzlich keine Auskunft geben möchte. Der Verein steht aber klar zur Impfung."

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Rafael Dorn: "Ich denke, dass Werndorf sich am Ende gegen Hitzendorf durchsetzen wird. Sie waren im Herbst überragend und werden auch das Frühjahr dominieren."

Ligaportal: Ein Blick zum ÖFB-Team: Schafft man die Playoffspiele bzw. ist man dabei bei der Winter-WM in Katar?

Rafael Dorn: Ich bin davon überzeugt, dass wir es schaffen werden.

Ligaportal: Zum Abschluss noch: Welcher Startrainer bzw. Spieler würde gut in eure Mannschaft passen? 😉

Rafael Dorn: Es gibt im Moment so viele überragende Spieler aber so einer wie Christiano Ronaldo würde doch ganz gut in die Unterliga Mitte passen, oder?

Bild: GAK 1902

© Robert Tafeit