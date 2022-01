"Abstiegszone im Rückspiegel": Deutschfeistritz mit klar definierter Vorgabe

Details Freitag, 28. Januar 2022 07:46

137 Tage lang ruht das runde Leder in den meisten unteren steirischen Spielklassen. Von ganz oben in der Tabelle der Unterliga Mitte acht nach der Herbstrunde der SK Fliesen Garber Werndorf. Dahinter folgt mit einem 2-Punkte-Rückstand die Sportunion Hitzendorf. Mit einem Respektabstand sind dann der USV Kainbach-Hönigtal und der SV Baumit Peggau die beiden ersten Verfolger. Was gleichbedeutend damit ist, dass der Drops noch lange nicht gelutscht ist. Da scheint im Frühjahr ein beinarter Kampf um den möglichen Relegationsplatz bzw. um den Titel auf der Tagesordnung zu stehen. Der SV AQUAFUX Deutschfesistritz rangiert mit 18 Zählern aus 13 Partien gegenwärtig an der 9. Stelle. Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Deutschfeistritz-Sektionsleiter Rudolf Gössler stellt sich dankenswerterweise den 11 überarbeiteten Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten?

Rudolf Gössler: "Mit der Herbstsaison können wir mit den erreichten Punkten zufrieden sein. Denn wir haben gleich am Anfang der Saison drei Leistungsträger durch Kreuzbandrisse verloren. Was vielleicht nicht ganz gepasst hat war der Umstand, dass wir das eine oder andere Spiel zu hoch verloren haben.

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Rudolf Gössler: "Zu den Stärken der Mannschaft zählt das Kollektiv und das jeder für den anderen kämpft."

Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Rudolf Gössler: "Zugänge: Julian Riesel kam vom Ligakurrenten Hausmannstätten Abgänge: Dominic Babic ging zurück nach Frohnleiten, Mirhet Saracevic Karriereende."

Ligaportal: Auf welcher Position ist Handlungsbedarf gegeben?

Rudolf Gössler: "Ganz Klar, das Angriffsspiel gehört forciert."

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Rudolf Gössler: "Ja leider die 3. Langzeitverletzten."

Der SV Deutschfeistritz brachte die vorhandenen PS in der Hinrunde nicht wirklich auf die Straße.

Ligaportal: Wann ist/war der Trainingsbeginn im Freien?

Rudolf Gössler: "Seit dem 17. Jänner steht die Mannschaft im Training."

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Rudolf Gössler: "Mit dem Abstieg nichts zu tun haben und das alle verletzungsfrei und gesund bleiben."

Ligaportal: Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G-Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt?

Rudolf Gössler: " Meine Meinung nach ist die 2 G Regel zu streng, es reicht auch 3 G."

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Rudolf Gössler: "Werndorf ist der Favorit danach kommt Hitzendorf bzw. auch Kainbach-Hönigtal mit Außenseiterchancen."

Ligaportal: Ein Blick zum ÖFB-Team: Schafft man die Playoffspiele bzw. ist man dabei bei der Winter-WM in Katar?

Rudolf Gössler: "Ich wünsche es Österreich, glaube aber nicht daran."

Ligaportal: Zum Abschluss noch: Welcher Startrainer bzw. Spieler würde gut in eure Mannschaft passen? ;-)

Rudolf Gössler: "Ein Startrainer oder Spieler passt nicht in unsere Mannschaft, denn wir sind eine Familie."

Bild: SV Deutschfeistritz

© Robert Tafeit