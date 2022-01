"Der frühe Vogel fängt den Wurm": Die ersten 19 Unterliga-Testspiele

Details Sonntag, 30. Januar 2022 21:11

Am Freitag, 18. März starten, soferne Corona das Seinige dazu beiträgt, die Rückrunden in den 6 Unterligen. Dann wird eruiert werden, wer den angestrebten Weg in die Oberliga bewerkstelligt. Andererseits sind etliche Teams abstiegsbedroht. Was gleichbedeutend damit ist, dass alles angerichtet ist für eine megaspannende Rückrunde. Hier schon mal im Überblick die ersten 19 Aufbauspiel-Resultate. Einige der insgesamt 81 UL-Mannschaften befinden sich bereits im Testspielmodus:

Der Ligaverein Ilzer SV, am Bild Mihael Sopcic, muss sich gegen Weiz II (ULO) mit einem 0:0 begnügen.

Klasse Mannschaft Gegner Liga Ergebnis ULNB Bruck/Mur II Gleisdorf II OLS 0:3 Zeltweg Unzmarkt OLN 2:2 ULO Gross Steinbach SG Ilz II 1.Süd 2:3 Hartberg/U. Eichberg 1.OA 10:2 Weiz II Ilz LL 0:0 Strallegg Waldbach OLS 1:3 ULW FC Leibnitz Heimschuh GLW 5:0 Groß St. Florian Gabersdorf OLM 3:4 Ligist Eichkögl OLS 4:2 Flavia Solva Gleisdorf II OLS 6:1 Tillmitsch Mettersdorf LL 2:4 Lannach Gratkorn OLM 1:4 ULNA - - - - ULS Loipersdorf Heiligenkreuz 2.Kl 2:7 Paldau Almenland OLS 0:1 ULM Eggersdorf Gratwein-St. GLM 1:5 GAK Am. Lankowitz GLW 2:6 Unterpremst. Rein OLM 2:2 Andritz Gratkorn OLM 2:3 Peggau Murfeld GLM 4:2

Bild: RIPU-Sportbilder

© Robert Tafeit