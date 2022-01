Details Montag, 31. Januar 2022 15:00

Der SC PORR Unterpremstätten ist nach der Hinrunde in der Unterliga Mitte, am 9. Tabellenplatz zu finden. Was gleichbedeutend damit ist, dass man soweit frei von der Leber weg spielen kann. Der Verein hat sich auch entschlossen dazu am Ostermontag, 18. April, ein Nachwuchsturnier zu veranstalten. Anmeldungen sind ab sofort möglich:

Bild: SC Unterpremstätten

