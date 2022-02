Nur ein halbes Dutzend: Das sind die "ULM-Duracell-Hasen" der Hinrunde

Details Donnerstag, 03. Februar 2022 07:40

Welche Spieler schafften es im Herbstdurchgang in der Unterliga Mitte vom Ankick bis zum Schlusspfiff am Spielfeld mit dabei gewesen zu sein. Was dann stolze 1170 Minuten bzw. 19,5 Stunden darstellt. Ligaportal durchforstete sämtliche Clubs, letztendlich waren es nur 6 Akteure, die zweifelsohne als Dauerrenner bezeichnetet werden dürfen. Beachtlich, wenn man bedenkt, dass in der Hinrunde pro Spiel, fünf Wechsel möglich waren. Und viele Clubs, natürlich wurden auch die Ausschlüsse beachtet, davon auch Gebrauch machten. Ein Verein schaffte es dabei, zwei Spieler für diese Wertung abzustellen. Nachfolgend sind alle "DURACELL HASEN" der ersten Meisterschaftshälfte, vereinsmäßig, alphabetisch aufgelistet.

VORNAME NACHNAME VEREIN POSITION TORE Manuel Stelzer Andritz Mittelfeld - Maximilian Scherounigg Deutschfeistritz Abwehr 1 Martin Schriebl Deutschfeistritz Abwehr - Mile Micic Eggersdorf Abwehr 1 David Paar Thal Abwehr - Thomas Maierhofer Werndorf Tor -

Bild: Ligaportal

by: Roo