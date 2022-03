10-mal unbesiegt: Hitzendorf prescht in Thal an die Tabellenspitze

Details Samstag, 19. März 2022 02:42

Sportunion Hitzendorf kam am Freitag zu einem 3:1-Erfolg gegen SV Thal. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Im Hinspiel hatte sich Thal als keine große Hürde erwiesen und mit 0:7 verloren.

Es begegnen einander zwei Teams auf Augenhöhe

Zu Beginn der Partie waren es die Hitzendorfer, die dieses Derby beherrschen. Trotzdem gelingt es dem Hausherrn in der 23. Minute in Führung zu gehen. Moritz Langmann trifft zum 1:0 für den Außenseiter. Thal agiertt nun sehr aufgeweckt, aber den Gästen gelingt in der 27. Minute der 1:1-Ausgleich. Elias Wolfberger trifft für den Titelaspiranten bereits zum 21 Mal. Die Thaler Verteidigung steht schlecht und der Pass aus dem Mittelfeld kommt perfekt zum Torschützen durch, der den Thaler Torman umspielt und einnetzt. Wieder eine Top Chance für die Gäste. Ein Laufpass aus dem Mittelfeld wird prima angenommen, der Angreifer verzettelt sich jedoch im Kampf mit dem Verteidiger. So bleibt es beim 1:1-Halbzeitstand.

Die Hitzendorfer haben das bessere Ende für sich

Augenblicke nach Wiederbeginn kommt es zum 1:2 bzw. gehen die Rastl-Mannen erneut in Front. David Paar fabriziert dabei ein unglückliches Eigentor: wiederum haben die Hitzendorfer die Nase vorne. Aber den Thalern gelingt es durchaus sich teuer zu verkaufen. Trotzdem, in der 58. Minute passiert das vorentscheidende 1:3. Wieder geht der Ball schön zwischen den Verteidigern durch und der Stürmer, in dem Fall Thomas Guenter Bernsteiner, kann unbedrängt einnetzen. Nun wogt das Spiel hin und her, ein weiteres Tor sollte aber nicht mehr fallen. In der 89. Minute sieht der Thaler nLorenz Url noch den Gelb-Roten Karton: Spielendstand: 1:3.

64 Gegentreffer musste SV Thal im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Wann bekommt die Heimmannschaft die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen SU Hitzendorf gerät Thal immer weiter in die Bredouille. Die Offensive von SV Thal strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass Thal bis jetzt erst 16 Treffer erzielte. Vor vier Spielen bejubelte SV Thal zuletzt einen Sieg.

Nach 14 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Sportunion Hitzendorf 37 Zähler zu Buche. Die Defensive von SU Hitzendorf (elf Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Unterliga Mitte zu bieten hat. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Sportunion Hitzendorf seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt zehn Spiele ist es her.

Am kommenden Samstag trifft Thal auf GAK 1902 Amateure, SU Hitzendorf spielt tags zuvor gegen SV Baumit Peggau.

Stimme zum Spiel:

Franz Rastl, Trainer Hitzendorf:

"Gegen einen laufstarken Gegner haben wir uns über weite Strecken sehr schwer getan, Ich bin sehr froh darüber, dass es beim Auftakt mit drei Derbypunkten gereicht hat."

Stammformation:

Thal: Jakob Neubauer - Valentin Schantl, Michael Elias Groß, David Paar - Moritz Langmann (K), Benjamin Hepflinger, Lorenz Url, Lukas Ott, Alexander Hacker, Yannick Suppan - Daniel Ott

Hitzendorf: Florian Schreiner - Markus Fürst (K), Florian Tropper, Dominik Spath, Michael Seufzer - Thomas Günter Bernsteiner, Wolfgang Schlatzer, Dennis Weigelt, Philipp Modalek - Elias Wolfbauer, Daniel Rieger



SR: Ing. Sead Peckovic

© Robert Tafeit

Unterliga Mitte: SV Thal – Sportunion Hitzendorf, 1:3 (1:1)

59 Thomas Guenter Bernsteiner 1:3

48 Eigentor durch David Paar

1:2

27 Elias Wolfbauer 1:1

23 Moritz Langmann 1:0