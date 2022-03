Souverän abgeliefert: Andritz macht in Hausmannstätten fette Beute

Details Samstag, 19. März 2022 15:31

Der SV Hausmannstätten konnte dem SV Andritz AG nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von SV Andritz. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Das Hinspiel beider Teams war 3:0 für die Gäste geendet.

Eine halbe Stunde lang dauert das Abtasten

Zu Beginn agieren beide Mannschaften sehr nervös. Was daran liegt, dass doch eine längere Spielpause gegeben war. Andritz geht in Minute 33 in Führung. Nach einem Gerangel am Fünfmeterraum ist es Hamza Hamzic, der am schnellsten antizipiert und mit dem 0:1 zur Stelle ist. Im Nachhinein betrachtet kommt diesem Treffer eine große Wichtigkeit bei. Denn damit kehrt Ruhe ein ins Spiel der Andritzer. Was in weiterer Folge mit sich zieht, dass man das Spiel klar dominiert.

Jetzt fabriziert Andritz Nägel mit Köpfen

Nach dem Seitenwechsel verschieben sich die Kräfteverhältnisse dann zusehends. Die Gäste haben alles soweit unter bester Kontrolle. Hausmannstätten kann man das Bemühen wahrlich nicht absprechen. Aber unterm Strich schaut nun einmal wenig heraus. 70. Minute: Es steht 0:2! Denis Muratovic schließt einen rasch vorgetragenen Angriff erfolgreich ab. Damit waren auch die allerletzten Zweifel beseitigt. Als Draufgabe kommt es in der 86. Minute noch zum 0:3. Julian Grogger kann sich dabei in die Schützenlisze eintragen.

SV Hausmannstätten muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Wo bei Hausmannst. der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 15 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. In dieser Saison sammelte SV Hausmannstätten bisher drei Siege und kassierte elf Niederlagen. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Hausmannst. in dieser Zeit nur einmal gewinnen konnte.

Der Sieg über SV Hausmannstätten, bei dem man ohne Gegentreffer bleibt, lässt SV Andritz von Höherem träumen. Die Saisonbilanz von Andritz sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei acht Siegen und zwei Unentschieden büßte SV Andritz AG lediglich vier Niederlagen ein. Durch den klaren Erfolg über Hausmannst. ist SV Andritz weiter im Aufwind.

Am nächsten Freitag reist SV Hausmannstätten zu USV Kainbach-Hönigtal, zeitgleich empfängt Andritz SV Technopark Raaba-Grambach.

Andreas Mairold, Sektionsleiter Andritz:

„Trotz des nervösen Beginns haben wir die Partie rasch in den Griff bekommen. Wichtig für den Erfolg war der Führungstreffer in der ersten Hälfte. Obwohl wir einige verletzte Spieler aufweisen, wollen wir uns im Frühjahr in der Liga etablieren.“

Startformationen:

Hausmannstätten: Marco Daniel, Amar Begic, Dimiter Tzimitikou, Enid Alic, Hasan Akgünes, Peter Willenshofer, Berat Krapi, Ivan Gazic, Benjamin Lenz, Manuel Hasenhüttl, Thomas Niederl (K)



SV Andritz AG: Mag. Georg Schweigler (K) - Christoph Obenaus, Christoph Erker, Sebastian Frühwirth, Paul Schlager - Nedim Becirevic, Lorenz Kompass, Manuel Stelzer - Denis Muratovic, Hamza Hamzic, Lukas Mairold



SR: Wolfgang Glössl

© Robert Tafeit

Unterliga Mitte: SV Hausmannstätten – SV Andritz AG, 0:3 (0:1)

86 Julian Grogger 0:3

70 Denis Muratovic 0:2

33 Hamza Hamzic 0:1