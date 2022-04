Heimsieg verbucht: Andritz holt sich gegen Kalsdorf II den Dreier

Details Samstag, 09. April 2022 08:13

Am Freitag begrüßte der SV Andritz die Reserve von Kalsdorf. Die Begegnung ging mit 2:0 zugunsten von Andritz aus. Pflichtgemäß strich SV Andritz AG gegen SC Kalsdorf II drei Zähler ein. Im Hinspiel war Kalsdorf II bei der deutlichen 1:8-Pleite unter die Räder gekommen.

Die Kalsdorfer verkaufen sich teuer

Kaum war das Spiel angepfiffen, liegt SV Andritz bereits in Front. Lukas Mairold markiert in der dritten Minute die Führung. Andritz bleibt auch daraufhin am Drücker, Kalsdorf bekommt in der Defensive einiges zu tun. Kurz vor dem Pausenpfiff muss es eigentlich 2:0 stehen. Aber Denis Muratovic lässt eine Topgelegenheit ungenützt. Aber auch Gästekeeper Matko Horvat versteht es blendend, sich entsprechend in Szene zu setzen - Halbzeitstand 1:0.

Jetzt machen die Andritzer den Sack zu

An der Spielcharakteristik sollte sich dann im zweiten Durchgang nichts Gravierendes ändern. Andritz ist nach wie vor das spielbestimmende Team. Aber den Kalsdorfern gelingt es mit einem unbändigen Kampfgeist vorerst, kein weiteres Tor mehr zu kassieren. In der 81. Minute klingelt es dann aber zum zweiten Mal. Nedim Becirevic nimmt Maß und trifft mit einem harten Schuss zum 2:0 in die Kreuzecke. Bei diesem Spielstand sollte es dann letztlich auch bleiben.

Der SV Andritz steht mit 33 Punkten auf Platz vier. Mit dem Sieg baute SV Andritz AG die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Andritz 10 Siege, drei Remis und kassierte erst vier Niederlagen.

Kalsdorf II rangiert im unteren Mittelfeld. 25:71 – das Torverhältnis der Gäste spricht eine mehr als deutliche Sprache.

SV Andritz wandert mit nun 33 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von SC Kalsdorf II gegenwärtig trist aussieht.

Am kommenden Freitag tritt Andritz bei SV Thal an, während Kalsdorf II einen Tag später USV Kainbach-Hönigtal empfängt.

Stimme zum Spiel:

Sektionsleiter Andreas Mairold:

"Wir haben die Partie vom Start weg soweit im Griff gehabt. Wenngleich wir mit den zwingenden Torchancen etwas sparsam umgegangen sind. Aber am Heimsieg gibt es nichts zu rütteln. Mit dem bisherigen Verlauf der Punktejagd bzw, der Punkteausbeute gilt es vollauf zufrieden zu sein.

Startformationen:

SV Andritz AG: Mag. Georg Schweigler (K) - Christoph Erker, Sebastian Frühwirth, Paul Schlager, Lorenz Hirner - Laszlo Kondor, Nedim Becirevic, Manuel Stelzer - Denis Muratovic, Hamza Hamzic, Lukas Mairold

Kalsdorf: Matko Horvat - Maximilian Wolf, Anes Ribic, Lukas Fichtl - Sergej Vucetic, Lukas Grabner, Rusmir Cehajic (K), Bleart Shala, Joussef Shehata, Jeremiah Heuberger - Samuel Rich Oteng



Sportplatz Andritz, 75 Zuseher, SR: Thomas Paier

Robert Tafeit

Unterliga Mitte: SV Andritz AG – SC Kalsdorf II, 2:0 (1:0)

81 Nedim Becirevic 2:0

3 Lukas Mairold 1:0