Auf Erfolgskurs: Werndorf lässt sich auch von Thal die Laune nicht vermissen

Der SK Werndorf kam am Samstag zu einem 4:2-Erfolg gegen Thal. Als Favorit rein – als Sieger raus. Werndorf hat alle Erwartungen erfüllt. Das Hinspiel war mit einem 9:0 ganz zugunsten der Gastgeber gelaufen.

Werndorf legt die Basis zum Erfolg

Vor 150 Zuschauern traf Marco Nager zum 1:0 (21.). Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Johannes Egi bereits wenig später besorgte (26.). Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Pascal Wallner schnürte einen Doppelpack (27./40.), sodass SK Fliesen Garber Werndorf fortan mit 3:1 führte. Mit der Führung für den Tabellenprimus ging es in die Kabine.

Thal kann weitestgehend Paroli bieten

Moritz Langmann war zur Stelle und markierte das 2:3 von SV Thal (64.). In der Nachspielzeit besserte Wallner seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute seinen dritten Tagestreffer für SK Werndorf erzielte. Schließlich strich Werndorf die Optimalausbeute gegen Thal ein. Damit verteidigte die Holzapfel-Truppe die Leaderposition erfolgreich.

Nach 17 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für SK Fliesen Garber Werndorf 48 Zähler zu Buche. Die Offensive von SK Werndorf in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SV Thal war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 60-mal schlugen die Angreifer von Werndorf in dieser Spielzeit zu. Seit elf Begegnungen hat SK Fliesen Garber Werndorf das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei Thal. Die mittlerweile 75 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Der Gast steht mit sechs Punkten am Ende einer schweren Saison auf einem Abstiegsplatz. In den letzten Partien hatte SV Thal kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Am kommenden Samstag trifft SK Werndorf auf SV Baumit Peggau, Thal spielt tags zuvor gegen SV Andritz AG.

Startformationen:

Werndorf: Thomas Maierhofer - Alexander Franz Kienleitner, Alexander Plhak, Christof Hamma, Andreas Bauer - Hansjörg Alter (K), Kevin Sandner, Daniel Pinnitsch, Thomas Heine - Pascal Wallner, Marco Nager

Thal: Jakob Neubauer - Valentin Schantl, Michael Elias Groß, David Paar - Moritz Langmann (K), Lorenz Url, Lukas Ott, Yannick Suppan - Gianluca Kassler, Daniel Ott, Johannes Egi

Sportplatz 150 Zuseher, SR: Franz Krainer

© Robert Tafeit

Unterliga Mitte: SK Fliesen Garber Werndorf – SV Thal, 4:2 (3:1)

92 Pascal Wallner 4:2

64 Moritz Langmann 3:2

40 Pascal Wallner 3:1

27 Pascal Wallner 2:1

26 Johannes Egi 1:1

21 Marco Nager 1:0