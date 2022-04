Punkt abgeluchst: Tabellenführer Werndorf lässt in Peggau Federn

Details Samstag, 16. April 2022 10:47

SK Werndorf, als Siegesanwärter bei SV Peggau angetreten, musste sich am Freitag mit einem 1:1-Unentschieden zufriedengeben. Wer als Favorit bei diesem Match ins Rennen geht, war im Vorfeld schnell ausgemacht. Werndorf erfüllte jedoch die Erwartungen nicht. Im Hinspiel hatte sich SV Baumit Peggau als keine große Hürde erwiesen und mit 0:5 verloren.

Alexander Plhak trifft per Kopf

Das Spiel beginnt damit, dass man beiderseits einmal darum bemüht war, die Stärken und Schwächen des Gegenübers auszuloten. Dabei gelingt es den Peggauern erfolgreich den Mann zu stellen. Man kann die Stirn bieten, die Reinmayr-Truppe ist vollauf gefordert. In der 37. Minute gelingt es dem Leader dann vorzulegen. Alexander Plhak ist per Kopf zur Stelle - Werndorf geht mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause.

Peggau mit einer sehr reifen Darbietung

Den Ausgleichstreffer hatte SV Peggau in Minute 49 im Repertoire. Nach mustergültiger Krebs-Vorlage in den Rückraum ist es Moritz Görgl, der für den 1:1-Ausgleich verantwortlich zeichnet. Nachfolgend nimmt die Partie so richtig Fahrt auf. Die Hausherren wittern nun die Chance, einen Dreier verbuchen zu können. Aber den Werndorfern gelingt es zumindest diesen einen Punkt festzuhalten. Der lachende Dritte ist nun Hitzendorf, die bis auf zwei Zähler an den Tabellenführer herangekommen sind.

Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich die Gastgeber und SK Werndorf schließlich mit einem Remis.

SV Baumit Peggau befindet sich mit 62 Zählern im Niemandsland der Tabelle. SV Peggau verbuchte insgesamt 9 Siege, vier Remis und fünf Niederlagen.

Werndorf führt das Feld der Unterliga Mitte mit 49 Punkten an. Wer die Gäste besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 10 Gegentreffer kassierte SK Fliesen Garber Werndorf. Nur zweimal gab sich SK Werndorf bisher geschlagen.

SV Baumit Peggau kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit zwei Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet Werndorf derzeit auf einer Welle des Erfolges. Vier Siege und ein Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Am nächsten Freitag reist SV Peggau zu SV Andritz AG, zeitgleich empfängt SK Fliesen Garber Werndorf Sportunion Hitzendorf.

Stimme zum Spiel:

Markus Pfingstl, Trainer Peggau:

"In der ersten halben Stunde waren wir das dominierende Team. Dann ist Werndorf die Führung aus einer Standart gelungen. Trotz des Rückstands hat die Mannschaft dann viel Moral bewiesen. Ich bin sehr stolz auf die Truppe, die eine starke Performance gegen den Leader ablieferte."

Startformationen:

Peggau: Marvin Peer - Vedran Keser, Jakob Sammer, Stefan Pfleger (K), Daniel Reinbacher, Manuel Trojer - Moritz Görgl, Markus Höll, Thomas Schmerlaib, Björn Gfrerer - Paul Krebs

Werndorf: Thomas Maierhofer - Marco Störi, Alexander Franz Kienleitner, Alexander Plhak, Christof Hamma (K), Andreas Bauer - Kevin Sandner, Daniel Pinnitsch, Lukas Jantscher - Pascal Wallner, Marco Nager

Sportplatz Peggau, 130 Zuseher, SR: Thomas Fluch

© Robert Tafeit

Unterliga Mitte: SV Baumit Peggau – SK Fliesen Garber Werndorf, 1:1 (0:1)

49 Moritz Goergl 1:1

37 Alexander Plhak 0:1