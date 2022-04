Big-Points: Werndorf akklamiert "Sechspunktespiel" gegen Hitzendorf für sich

Details Samstag, 23. April 2022 05:44

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die der SK Werndorf mit 2:1 gegen die SU Hitzendorf für sich entschied. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel hatte Sportunion Hitzendorf mit einem 1:0 die Punkte daheim behalten.

Ist den Werndorfern mit Trainer Hannes Reinmayr der Meistertitel noch zum nehmen?

Ausgeglichener erster Abschnitt

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Marko Grgic sein Team in der 18. Minute. Das 1:1 von Werndorf stellte Pascal Wallner im Anschluss an einen Eckball sicher (31.). Das Unentschieden entsprach auch dem Gezeigten. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Plhak markierte das Siegestor

Im zweiten Durchgang waren es dann die Reinmayr-Mannen die die besseren Chancen verzeichneten. Aber was auch bemüht wird zu unternehmen. Zu einem Torerfolg sollte es noch nicht reichen. bis zur 61. minute da schaffte es dann Alexander Plhak die Werndorfer in Führung zu bringen. Dieser Treffer sollte dann schlussendlichen reich bzw. brachte er den Gästen drei wichtige Zähler ein.

Die Bilanzen weisen beinahe Gleichstand auf

Nach einer tollen Saison steht Werndorf mit 52 Punkten auf dem Aufstiegsplatz. Mit nur 11 Gegentoren hat der Gastgeber die beste Defensive der Unterliga Mitte. Mit dem Sieg baute SK Werndorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SK Fliesen Garber Werndorf 34 Siege, zwei Remis und kassierte erst eine Niederlage. Seit 13 Begegnungen hat Werndorf das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Die Sportunion Hitzendorf belegt mit 47 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Die gute Bilanz des Gasts hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte SU Hitzendorf bisher 15 Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen. Sportunion Hitzendorf baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Als Nächstes steht für SK Fliesen Garber Werndorf eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (18:00 Uhr) geht es gegen GAK 1902 Amateure. SU Hitzendorf tritt bereits einen Tag vorher gegen SV Andritz AG an.

Stimme zum Spiel:

Franz Rastl, Trainer Hitzendorf:

"Schade da wäre diesmal um einiges mehr drinnen gewesen. Aber letztendlich muss man den Werndorfern zugestehen, das eine Tor besser gewesen zu sein bzw. dass man um den Tick mehr diesen Sieg wollte."

Startformationen:

Werndorf: Thomas Maierhofer - Marco Störi, Alexander Franz Kienleitner, Alexander Plhak, Christof Hamma, Andreas Bauer - Kevin Sandner, Daniel Pinnitsch, Thomas Heine - Pascal Wallner (K), Andreas Fischer

Hitzendorf: Florian Schreiner - Markus Fürst (K), Florian Tropper, Dominik Spath, Manuel Gsöls, Michael Seufzer - Thomas Günter Bernsteiner, Dennis Weigelt, Philipp Modalek - Elias Wolfbauer, Marko Grgic



Sportplatz Werndorf, 400 Zuseher, SR: Julain Edlinger

Unterliga Mitte: SK Fliesen Garber Werndorf – Sportunion Hitzendorf, 2:1 (1:1)

61 Alexander Plhak 2:1

31 Pascal Wallner 1:1

18 Marko Grgic 0:1