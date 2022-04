Aus 0:2 mach 5:2: Kainbach-Hönigtal lässt gegen Thal nichts anbrennen

Details Samstag, 23. April 2022 07:28

Trotz eines zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstandes erreichte der USV Kainbach/H. einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen Thal. Die Beobachter waren sich einig, dass SV Thal als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte. Im Hinspiel wurde der Gast mit 0:9 abgeschossen.

Thal setzt sich stark in Szene

Das Schlusslicht ging durch Johannes Egi in der sechsten Minute durch einen Elfmeter in Führung. Bereits in der 14. Minute erhöhte Moritz Langmann per Abpraller den Vorsprung von Thal auf 0:2. Benjamin Schweighofer trug sich in der 20. Spielminute in die Torschützenliste ein. Kainbach/H. brachte das Netz in der 30. Minute für den Ausgleich zum Zappeln. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen - Halbzeitstand: 2:2.

Der Gastgeber drückt ordentlich auf die Tube

USV Kainbach-Hönigtal drängte im Verlauf auf die Entscheidung. 50. Minute: Riesenchance für Ries Kainbach. Das war eine 100 prozentige Chance. Der Spieler ging alleine auf den Tormann zu, der aber den Winkel entscheidend eng macht und die Chance vereitelte. Phillip Schantl (78.), Simon Pansy (87.) und Julian Sandro Gesslbauer (93.) machten SV Thal den Garaus. Am Schluss gewann USV Kainbach/H. gegen Thal doch noch klar mit 5:2.

Das Konto von Kainbach/H. zählt mittlerweile 45 Punkte. Damit steht das Heimteam kurz vor Saisonende auf einem starken dritten Platz. Offensiv konnte USV Kainbach-Hönigtal in der Unterliga Mitte kaum jemand das Wasser reichen, was die 68 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. USV Kainbach/H. sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 14 summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. Sieben Spiele ist es her, dass Kainbach/H. zuletzt eine Niederlage kassierte.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei SV Thal. Die mittlerweile 81 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga.

Als Nächstes steht für USV Kainbach-Hönigtal eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (17:00 Uhr) geht es gegen SV Baumit Peggau. Thal tritt bereits einen Tag vorher gegen SV AQUAFUX Deutschfeistritz an.

Stimme zum Spiel:

Richard Wemmer, Trainer Kainbach-Hönigtal:

"Nach dem 0:2-Rückstand hat die Mannschaft unglaubliche Moral bewiesen. Wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und haben unser Ding durchgezogen. Dass dann noch zwei junge Spieler treffen freut mich besonders."

Startformationen:

Kainbach-Hönigtal: Lorenz Feldbaumer - Gernot Oberwinkler, Leo Hamminger, Andreas Kalcher, Stefan Wenter - Tristan Till, Fabian Koch, Marvin Kienzl - Christian Lieb, Christoph Glashüttner (K), Benjamin Schweighofer

Thal: Jakob Neubauer - Valentin Schantl, Michael Elias Groß, David Paar - Moritz Langmann (K), Benjamin Hepflinger, Jakob Orasche, Lukas Ott, Alexander Hacker - Daniel Ott, Johannes Egi



Sportanlage Kainbach/Graz, 70 Zuseher, SR: Andre Müller

© Robert Tafeit

Unterliga Mitte: USV Kainbach-Hönigtal – SV Thal, 5:2 (2:2)

93 Julian Sandro Gesslbauer 5:2

87 Simon Pansy 4:2

78 Phillip Schantl (Elfer) 3:2

30 Christoph Glashuettner 2:2

20 Benjamin Schweighofer 1:2

14 Moritz Langmann 0:2

6 Johannes Egi (Elfer) 0:1