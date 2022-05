Big Points: Eggersdorf sichert sich gegen Thal den Klassenverbleib

Details Samstag, 21. Mai 2022 07:30

USV Taucher-Erdbau Eggersdorf gewann das Freitagsspiel gegen SV Thal mit 2:1. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für USV Eggersdorf. Das Hinspiel hatte damit geendet, dass Thal den Heimvorteil in einen 3:0-Sieg umgemünzt hatte.

Man begegnet einander auf Augenhöhe

In der zehnten Minute ging der Gast in Führung. Marcel Pascal Wieltschnig witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Eggersdorf ein (24.). Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern.

Marcel Wieltschnig schnürt den Doppelpack

Der Treffer zum 2:1 sicherte USV Taucher-Erdbau Eggersdorf nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Wieltschnig in diesem Spiel (63.). Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen feierte die Heimmannschaft einen dreifachen Punktgewinn gegen SV Thal.

Beide Teams sind im unteren Bereich anzutreffen

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und USV Eggersdorf rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Eggersdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, drei Unentschieden und 14 Pleiten. Die letzten Resultate von USV Taucher-Erdbau Eggersdorf konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

88 Gegentreffer musste Thal im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. SV Thal findet sich kurz vor Saisonende in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Nun musste sich Thal schon 17-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und eine Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. SV Thal baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am nächsten Samstag (17:00 Uhr) reist USV Eggersdorf zu SV Baumit Peggau, tags zuvor begrüßt Thal die Reserve von SC Kalsdorf vor heimischem Publikum. Anstoß ist um 19:00 Uhr.

Stimme zum Spiel:

Heinz Karner, Trainer Thal:

"Wir sind sehr gut ins Spiel gestartet, sehr früh in Führung gegangen, leider haben wir es danach verabsäumt die Führung auszubauen, durch 2 individuelle Fehler von uns hat Eggersdorf das Spiel gedreht. Alles in allem verschenkte Punkte, trotzdem spielt meine Mannschaft eine sehr gute Rückrunde und in den nächsten 2 Heimspielen wollen wir nachlegen und den Klassenerhalt fixieren, Gratulation nach Eggersdorf zum Klassenerhalt."

Startformationen:

Eggersdorf: Elias Pein - Georg Rossmann, Mile Micic, Florian Derler, David Kleinhappl (K), Andreas Adam, Tim Prasser - Daniel Tödtling, Marcel Pascal Wieltschnig, Leo Paulitsch, Alexander Horina -

Thal: Jakob Neubauer - Michael Elias Groß, David Paar - Benjamin Hepflinger (K), Christoph Groß, Jakob Orasche, Lorenz Url, Alexander Hacker, Yannick Suppan - Daniel Ott, Johannes Egi



Sportplatz Eggersdorf, 150 Zuseher, SR: Julian Edlinger

© Robert Tafeit

Unterliga Mitte: USV Taucher-Erdbau Eggersdorf – SV Thal, 2:1 (1:1)

63 Marcel Pascal Wieltschnig 2:1

24 Marcel Pascal Wieltschnig 1:1

10 Christoph Gross 0:1