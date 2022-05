Richtig ausgetobt: Unterpremstätten lässt Kalsdorf II nicht den Funken einer Chance

Details Sonntag, 22. Mai 2022 06:46

SC Unterpremstätten erteilte der Zweitvertretung von Kalsdorf eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für Unterpremst. SC PORR Unterpremstätten ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SC Kalsdorf II einen klaren Erfolg. Im Hinspiel war Kalsdorf II bei der deutlichen 2:6-Pleite unter die Räder gekommen.

Die Gäste sind der Herr im Haus

Dominic Summer stellte die Weichen für SC Unterpremstätten auf Sieg, als er in Minute zwei mit dem 1:0 zur Stelle war. Bereits in der elften Minute erhöhte Sandro Hofer den Vorsprung der Gäste. Ruben Ruchti legte in der 39. Minute zum 3:0 für Unterpremst. nach. Der tonangebende Stil von SC PORR Unterpremstätten spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider.

Kalsdorf steht auf verlorenen Posten

Der vierte Streich von SC Unterpremstätten war Stefan Kirchberger vorbehalten (62.). Unterpremst. gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (89.). Am Ende fuhr SC Unterpremstätten einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte SC PORR Unterpremstätten bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man SC Kalsdorf II in Grund und Boden spielte.

Bei den Bilanzen ist Luft nach oben gegeben

89 Tore kassierte Kalsdorf II bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der Unterliga Mitte. Das Heimteam befindet sich am 23. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Im Angriff weist SC Kalsdorf II deutliche Schwächen auf, was die nur 31 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Nun musste sich Kalsdorf II schon 18-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte SC Kalsdorf II die dritte Pleite am Stück.

Kurz vor Ende der Spielzeit nimmt Unterpremst. eine Position im unteren Tabellenmittelfeld ein. SC PORR Unterpremstätten verbuchte insgesamt 8 Siege, vier Remis und 11 Niederlagen. Nach sieben Spielen ohne Sieg bejubelte SC Unterpremstätten endlich wieder einmal drei Punkte.

Während Kalsdorf II am nächsten Freitag (19:00 Uhr) bei SV Thal gastiert, duelliert sich Unterpremst. zeitgleich mit SV Andritz AG.

Startformationen:

Kalsdorf: Leonid Tafolli - Belmin Bevab, Liridon Tafolli, Federico Wolf, Rusmir Cehajic (K) - Marcel Tunst, Bleart Shala, Joussef Shehata, Sanel Hodzic, Jeremiah Heuberger - Armin Hamidovic

Unterpremstätten: Niklas Würger, Nikolaus Steiner, Stefan Kirchberger (K), Kevin Pronegg, Ruben Ruchti, Stefan Kaier, Sandro Hofer, Tobias Kirchberger, Adrian Ofner, Dominic Summer, Marco Ortner



Sportzentrum Kalsdorf, 60 Zuseher, SR: Wolfgang Glössl

© Robert Tafeit

Unterliga Mitte: SC Kalsdorf II – SC PORR Unterpremstätten, 0:5 (0:3)

89 Alexander Findner 0:5

62 Stefan Kirchberger 0:4

39 Ruben Ruchti 0:3

11 Sandro Hofer 0:2

2 Dominic Summer 0:1