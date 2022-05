Feiertags-Punkte: Die Peggauer fahren gegen Eggersdorf einen Dreier ein

Details Donnerstag, 26. Mai 2022 17:49

Mit einer 2:4-Niederlage im Gepäck ging es für USV Taucher-Erdbau Eggersdorf vom Auswärtsmatch bei SV Baumit Peggau in Richtung Heimat. Pflichtgemäß strich SV Peggau gegen USV Eggersdorf drei Zähler ein. Im Hinspiel waren beide Teams mit einem 1:1-Remis auseinandergegangen.

Die Peggauer mit einem kompakten Auftritt

Die Feiertagsbegegnung Peggau gegen Eggersdorf können verdienterweise die Hausherren für sich entscheiden. Was mit sich bringt, dass die Reiber-Truppe den vierten Tabellenplatz soweit absichern kann. Vom Start weg liefert man sich einen offenen Schlagabtausch. Die Peggauer sind aber von Beginn weg das um einiges effizientere Team. 13. Minute: Einen scharfen Schuss kann Gästekeeper Pein nicht bändigen. Andreas Hostniker antizipiert danach am schnellsten und markiert den 1:0-Führungstreffer. 22. Minute: Einen blitzschnell vorgetragenen Konterangriff schließt Daniel Reinbacher erfolgreich zum 2:0 ab. Im ersten Abschnitt treffen die Peggauer dann noch zweimal ins Tor. Einmal allerdings ins Eigene, Stefan Pfleger "verkürzt" in der 26. Minute auf 2:1. 41. Minute: Der Zweitore-Vorsprung ist wieder gegeben - Markus Hoell erzielt den 3:1-Halbzeitstand.

Eggersdorf ist nahe dran am Punktegewinn

Im zweiten Durchgang kommen dann die Eggersdorfer mit den Gegebenheiten besser zurecht. Man stellt sich erfolgreicher auf das Gegenüber ein. Was mit sich bringt, dass die Begegnung nun um einiges ausgeglichener über die Bühne geht. Görgl lässt vorerst die Topchance auf das 4:1 verstreichen (50.). Auf der anderen Seite agiert man dann wesentlich ertragreicher. In der 69. Minute ist es Daniel Toedtling, der mit einem sehenswerten Fernschuss-Kracher aus gut und gerne 25 Metern in den Winkel trifft - neuer Spielstand: 3:2. Jetzt wittern die Gäste die Gelegenheit, hier doch noch etwas reißen. So drängt man darauf den 3:3-Ausgleich zu erzielen. Die Peggauer wanken auch, gefallen ist man letztlich aber nicht. Weil es Julian Heschl in der 87. Minute gelingt die Weichen endgültig in Richtung Heimsieg zu stellen. Spielendstand in einer sehr flott geführten Partie demnach 4:2.

Bilanzen: Peggau hui - Eggersdorf verbesserungsfähig

Kurz vor Saisonende steht SV Peggau mit 44 Punkten auf Platz vier. SV Baumit Peggau kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon fünf Spiele zurück.

Eggersdorf befindet sich am 24. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Nun musste sich der Gast schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. USV Taucher-Erdbau Eggersdorf baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Während SV Peggau am nächsten Samstag (18:00 Uhr) bei der Reserve von SC Kalsdorf gastiert, duelliert sich USV Eggersdorf zeitgleich mit Sportunion Hitzendorf.

Startformationen:

Peggau: Kevin Friedl - Vedran Keser, Jakob Sammer, Stefan Pfleger (K), Daniel Reinbacher, Manuel Trojer - Moritz Görgl, Semin Mrkaljevic, Markus Höll, Andreas Hostniker, Thomas Handl -

Eggersdorf: Elias Pein - Georg Rossmann, Mile Micic, Florian Derler, David Kleinhappl (K) - Daniel Tödtling, Marcel Pascal Wieltschnig, Leo Paulitsch, Andreas Adam, Tim Prasser - Hannes Stockklauser



Sportplatz Peggau, 100 Zuseher, SR: Michael Steindl

© Robert Tafeit

Unterliga Mitte: SV Baumit Peggau – USV Taucher-Erdbau Eggersdorf, 4:2 (3:1)

87 Julian Heschl 4:2

69 Daniel Toedtling 3:2

41 Markus Hoell 3:1

26 Eigentor durch Stefan Pfleger 2:1

22 Daniel Reinbacher 2:0

13 Andreas Hostniker 1:0