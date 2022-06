Vizemeistertitel: Kalsdorf II gebogen - Auf Hitzendorf wartet Relegation

Details Sonntag, 12. Juni 2022 09:51

Die Reserve von Kalsdorf bestätigte auch im letzten Ligaspiel die schlechte Saisonleistung und verabschiedet sich mit einer 1:2-Niederlage gegen SU Hitzendorf aus der Unterliga Mitte. Luft nach oben hatte Sportunion Hitzendorf dabei jedoch schon noch. Partout keine Probleme hatte das Heimteam im Hinspiel gehabt, als man einen 5:0-Sieg holte.

Die Begegnung war kein spielerischer Heuler

Samuel Rich Oteng brachte SU Hitzendorf in der 27. Minute ins Hintertreffen. Aus der Ruhe ließ sich Sportunion Hitzendorf nicht bringen. Er erzielte wenig später den Ausgleich (28.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Dennis Weigelt in der 30. Minute. Letztendlich gelang es SC Kalsdorf II im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war SU Hitzendorf die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.

Völlig unterschiedliche Bilanzen

Sportunion Hitzendorf bewies in dieser Saison mit dem erreichten zweiten Rang großes Potential. Für den Gang nach oben reichte es jedoch noch nicht. Auf den herausragenden Angriff konnte sich SU Hitzendorf verlassen. 101 Tore markierte die Offensivabteilung im Verlauf der Saison. Für Sportunion Hitzendorf lief in dieser Spielzeit nahezu alles nach Plan, wie die Statistik von 22 Siegen, zwei Remis und nur zwei Pleiten eindrucksvoll belegt. Gegen SU Hitzendorf fanden die Gegner lange kein Mittel mehr. Ganze sieben Siege in Folge sammelte Sportunion Hitzendorf zum Saisonabschluss.

Mit 99 Gegentreffern stellte Kalsdorf II die schlechteste Defensive der Liga. Der Gast ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhr der Tabellenletzte bisher ein. Die Offensive von SC Kalsdorf II wurde den eigenen Erwartungen nicht gerecht. Im Saisonverlauf kam Kalsdorf II auf gerade einmal 34 Tore. Mit der Note ungenügend endet eine äußerst schlechte Saison für SC Kalsdorf II. Die katastrophale Bilanz: drei Siege, zwei Remis und 21 Niederlagen.

Stimme zum Spiel:

Franz Rastl, Trainer Hitzendorf:

"Es fehlte uns diesmal über weite Strecken die spielerische Linie. Aber man kann nicht verlangen, dass die Burschen funktionieren wie ein Uhrwerk. Zudem hatte man schon etwas das Relegationsspiel gegen Pachern im Hinterkopf."

Startformationen:

Hitzendorf: Florian Schreiner - Markus Fürst (K), Florian Tropper, Dominik Spath, Michael Seufzer, Lukas Lackner - Thomas Günter Bernsteiner, Wolfgang Schlatzer, Dennis Weigelt, Philipp Modalek - Marko Grgic

Kalsdorf: Matko Horvat, Maximilian Wolf, Liridon Tafolli, Federico Wolf, Rusmir Cehajic (K), Felix Carstensen, Marcel Tunst, Belmin Bevab, Bleart Shala, Samuel Rich Oteng, Sanel Hodzic



Kunstrasen Hitzendorf, 110 Zuseher, SR: Dalibor Popovic

© Robert Tafeit

Unterliga Mitte: Sportunion Hitzendorf – SC Kalsdorf II, 2:1 (2:1)

30 Dennis Weigelt 2:1

28 Thomas Guenter Bernsteiner 1:1

27 Samuel Rich Oteng 0:1