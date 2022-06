Der SK Werndorf steht in der Oberliga! Hier gibt's die BILDERGALERIE dazu

Details Sonntag, 12. Juni 2022 14:56

Auch in der Unterliga Mitte stand an diesem Wochende der letzte Spieltag an. Dabei traf der Langzeit-Tabellenführer SK Garber Werndorf auf den Vorletzten SV Bauprofi Wagner-DOTCOM Hausmannstätten. Mit einem Sieg hat man seine Schäfchen im Trockene. Ausrutscher sollte sich die Truppe von Trainer Hannes Reinmayr keinen leisten. Denn die SU Hitzendorf lauerte nur auf ein solches Ereignis. Dann lief alles programmgemäß ab. Die Werndorfer waren vom Start weg das dominante Team - Spielendstand: 6:0, schon zur Halbzeit (3:0) war alles entschieden. Hier gibts die ausführliche Bildergalerie vom erfolgreichen Abschluss. Fotos by: Alexandra Macher:

Fotocredit: Alexandra Macher

© Robert Tafeit