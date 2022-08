Harterkämpft: Die Hitzendorfer schreiben in Peggau einen Punkt gut

Details Samstag, 06. August 2022 12:54

Nach Ablauf der Spielzeit ihres Auftaktspiels trennten sich SV Peggau und SU Hitzendorf mit 1:1. Das Remis entsprach weitestgehend dem Gezeigten.

Peggau kann in Führung gehen

Bereits in der 8. Minute kam es für Hitzendorf zu einem Lattenknaller (Wolfbauer). Das 1:0 in der 21. Minute brachte SV Baumit Peggau vermeintlich auf die Siegerstraße. Komfortabel war die Pausenführung des Gastgebers nicht, aber immerhin ging SV Peggau mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

In Unterzahl gleicht Hitzendorf aus

Auch im zweiten Durchgang kam es zu einer sehr intensiv geführten Begegnung. In der 73. Minute wurde der Hitzendorfer Rieger wegen Foulspiels des Feldes verwiesen. Für den späten Ausgleich war Dennis Weigelt verantwortlich, der in der 83. Minute in Unterzahl zur Stelle war. SV Baumit Peggau, Harrer sah in der 89. Minute den roten Karton wegen Foulspiels, ist zum Saisonauftakt mit einem Unentschieden gestartet und teilte sich die Punkte mit der Sportunion Hitzendorf.

Stimme zum Spiel:

Franz Rastl, Trainer Hitzendorf:

"Es war das erwartet schwere bzw. sehr kampfbetonte Spiel. Im Großen und Ganzen geht die Punkteteilung dann schon in Ordnung."

Startformationen:

Peggau: Kevin Friedl - Jakob Sammer, Manuel Trojer (K), Markus Reinbacher - Robert Affenberger, Jonas Bauer, Thomas Schmerlaib, Björn Gfrerer, Daniel Reinbacher, Thomas Handl - Moritz Görgl

Hitzendorf: Florian Schreiner - Markus Fürst (K), Florian Tropper, Michael Seufzer, Felix Moitzi - Thomas Günter Bernsteiner, Elias Wolfbauer, Dennis Weigelt, Dominik Alexander Prezely - Daniel Rieger, Lukas Lackner



Sportplatz Peggau, 100 Zuseher, SR: Thomas Fluch

Unterliga Mitte: SV Baumit Peggau – Sportunion Hitzendorf, 1:1 (1:0)

83 Dennis Weigelt 1:1

21 Moritz Goergl 1:0