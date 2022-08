Remis im Schöckellandderby: Messner rettet SVU Kumberg einen Zähler

Details Montag, 15. August 2022 11:18

Ein heisses Derby zwischen dem USV Eggersdorf und dem SVU Kumberg endete 2:2. Nach einer torlosen ersten Halbzeit schalteten beide Mannschaften im zweiten Spielabschnitt eine Gang höher und kamen so zu Torerfolgen.

Beide Mannschaften gingen vom Start weg voll zur Sache - die rund 200 Besucher sahen ein rassiges Derby. Die Gäste hatten zwar mehr Spielanteile, die Heimischen waren immer wieder durch Konter gefährlich, scheiterten aber immer wieder am Gästekeeper Kai-Lorenz Hierzer. Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen.

Nach dem Wiederbeginn gingen die Auswärtigen durch Dominik Messner in der 51. Minute in Führung. Die Hausherren erhöhten jetzt das Tempo und Dino Dragcevic schockte Kumberg mit einem schnellen Doppelpack (67./72.). Das Spiel war jetzt zugunsten der Heimelf gedreht.

In der 82. Minute sicherte Messner seiner Mannschaft und fixierte mit seinem zweiten Tagestreffer das 2:2 Unentschieden. Am Ende stand es zwischen USV Taucher-Erdbau Eggersdorf und SVU well welt Kumberg pari.

Ein Punkt reichte USV Eggersdorf, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun einem Punkt steht die Heimmannschaft auf Platz zehn.

Eggersdorf tritt kommendes Wochende, am 19.08.2022 (19 Uhr) beim SC Porr Unterpremstätten an. Kumberg bestreitet das nächste Spiel am selben Tag und zur selben Uhrzeit zuhause gegen SV Thalersee Thal.

Stimme zum Spiel:

Bernhard Wagner-Schuster, Trainer Eggersdorf:

"Ein klassisches Derby, das Spiel ist hin und her gegangen. Kumberg hat viel Qualität in der Mannschaft - unsere Stärke ist das Kollektiv - so konnten wir gegen die Gegner bestehen. Das Unentschieden geht in Ordnung!"

Startformationen:

Eggersdorf: Elias Pein - Mile Micic, David Kleinhappl (K), Andreas Adam, Josef Seidl - Daniel Tödtling, Marcel Pascal Wieltschnig, Dino Dragcevic, Antun Capar - Hannes Stockklauser, Alexander Horina

Kumberg: Kai - Lorenz Hierzer - Kevin Hacker, DI Rupert Hopfer, Dominik Suppan, Michael Windisch - Florian Gangl, Bernhard Auer (K), Max Birke, Fabian Tödtling, Marco Gamper - Dominik Messner

Unterliga Mitte: USV Taucher-Erdbau Eggersdorf – SVU well welt Kumberg, 2:2 (0:0)

82 Dominik Messner 2:2

72 Dino Dragcevic 2:1

67 Dino Dragcevic 1:1

51 Dominik Messner 0:1