Kantersieg: SV Peggau liest USV St. Marein/Graz die Leviten

Details Montag, 15. August 2022 11:33

USV St. Marein bei Graz kam gegen SV Baumit Peggau mit 2:7 unter die Räder. Gegen den schnellen und druckvollen Angriffsfussball der Peggauer war kein Kraut gewachsen - die Auswärtigen fanden kein adäquates Mittel.

Coach Helmut Reiber war mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden

Peggau führte nach 28 Minuten mit 3:0

SV Peggau legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Thomas Schmerlaib aufhorchen (8./12.). Die Fans des Gastgebers unter den 75 Zuschauern durften sich über den Treffer von Jakob Sammer aus der 28. Minute freuen, der den Vorsprung weiter anwachsen ließ. USV St. Marein/Graz ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von SV Baumit Peggau.

Dass es ein ungleiches Duell war, demonstrierten Schmerlaib (49.), Robert Affenberger (57.) und Julian Heschl (76.), die weitere Treffer für SV Peggau folgen ließen. Die Peggauer hatten über das 6:0 noch gar nicht zu Ende gejubelt, als Thomas Schönberger eiskalt zuschlug. Er überraschte alle seine Gegner und traf von der Mittellinie zum 6:1.

Thomas Schönberger traf von der Mittellinie

Sammer schraubte das Ergebnis in der 82. Minute mit dem 7:1 für SV Baumit Peggau in die Höhe. Kurz vor Ultimo war noch Balint Agatics zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von St. Marein/Gr. verantwortlich (86.). Der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem SV Peggau bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist USV St. Marein bei Graz auf Platz neun abgerutscht.

Für SV Peggau steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor ein Unentschieden einsammelte. SV Baumit Peggau machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang vier wieder.

Am nächsten Samstag reist SV Peggau zu GAK 1902 Amateure, zeitgleich empfängt USV St. Marein/Graz Sportunion Hitzendorf.

Stimme zum Spiel:

Helmut Reiber, Trainer Peggau:

"Das war ein unglaubliches Spiel und irsinnig schön zum Anschauen. Zu Beginn war der Gegner noch gut organisiert, wir haben ihn mit unserer Geschwindigkeit unter Druck gesetzt. Wir haben auch in der Verteidigung wenig zugelassen. Der Sieg auch die Höhe gehen mehr als in Ordnung!"

Startformationen:

Peggau: Kevin Friedl - Jakob Sammer, Manuel Trojer (K) - Robert Affenberger, Jonas Bauer, Markus Höll, Thomas Schmerlaib, Björn Gfrerer, Daniel Reinbacher, Thomas Handl - Moritz Görgl

St. Marein/Graz: Fabian Steinberger - Elias Moser, Christoph Holzmann, Lukas Kapfenberger, Philipp Fuchs (K), Thomas Schönberger - Ziga Harl, Balint Agatics, Marco Hacker, Mitja Koder - Dejan Hager

Unterliga Mitte: SV Baumit Peggau – USV St. Marein bei Graz, 7:2 (3:0)

86 Balint Agatics 7:2

82 Jakob Sammer 7:1

77 Thomas Schoenberger 6:1

76 Julian Heschl 6:0

57 Robert Affenberger 5:0

49 Thomas Schmerlaib 4:0

28 Jakob Sammer 3:0

12 Thomas Schmerlaib 2:0

8 Thomas Schmerlaib 1:0

by René Dretnik

Foto: www.waltersfotoparadies.at