Chancenlos: Andritz schießt Deutschfeistritz mit 5:0 ab

Details Sonntag, 21. August 2022 17:38

Andritz erteilte SV Deutschfeistritz eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für den SV Andritz. Nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt war dies der erste Sieg für die Mayer-Elf.

In den ersten 45 Minuten vergab Andritz einige Möglichkeiten - sie führten aber trotzdem mit 0:2

Die erste Viertelstunde tasteten sich die Teams noch gegenseitig ab, danach die Party auf der Schulsportanlage Deutschfeistritz ab. Zuerst traf Patrick Moisenbichler nach einem Eckball nur die Stange (16.) und danach brachte Denis Muratovic binnen einer Minute zweimal den Ball nicht im Kasten unter (21., 22). Mit einem eleganten Heber sorgte Manuel Stelzer dann in der 24. Spielminute für das 0:1.

Die Gäste verabsäumten es nun, den Sack schnell zuzumachen und vergaben noch einige tolle Möglichkeiten. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.

In der zweiten Hälfte schaltete Andritz noch einen Gang rauf und es fielen noch einige Tore: Nach einem Kopfball von Manuel Stelzer staubte Nedim Becirevic ab und erhöhte den Vorsprung von Andritz nach 51 Minuten auf 2:0. Zwei Minuten später (53.) zog Sebastian Frühwirth aus der Distanz ab und es klingelte erneut im Kasten.

Beide Mannschaften trafen einmal nur die Stange

Andritz baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Nach einem Eckball beförderte Unglücksrabe Marco Moser den Ball in der 74. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von SV Andritz auf 4:0. In Minute 78 hatten die Gäste Glück - ein Schuss von Philipp Hemmer ging an die Latte. Ein weiteres Tor der Gäste verhinderte auch das Aluminium - John Reck ballerte an die Stange.

Hamza Hamzic gelang in den Schlussminuten soch noch ein weiterer Treffer für Andritz (83.) - nach einem Einwurf von Jakob Riegler traf er ins lange Eck. Somit durfte der SV Andritz mit einem verdienten Auswärtssieg die Heimreise antreten. In dieser Saison sammelten die Gastgeber bisher einen Sieg und kassierten zwei Niederlagen. Andritz hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man zwei Niederlagen hinnehmen müssen.

SV Andritz ist jetzt mit drei Zählern punktgleich mit SV Deutschfeistritz und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 7:5 auf dem achten Platz.

Am nächsten Freitag reist SV AQUAFUX Deutschfeistritz zu USV Kainbach-Hönigtal, zeitgleich empfängt Andritz SVU well welt Kumberg.

Stimme zum Spiel:

David Mayer, Trainer Andritz:

"Nach den ersten zwei Spielen war es für uns sehr wichtig, diesen Sieg zu holen. Heute haben wir wieder das Andritz-Gesicht gezeicht, was Andritz ausmacht. Mit dieser Motivation und Emotion freuen wir uns am Freitag den SV Kumberg bei uns zuhause begrüßen zu dürfen."

Unterliga Mitte: SV AQUAFUX Deutschfeistritz – SV Andritz, 0:5 (0:1)

83 Hamza Hamzic 0:5

74 Eigentor durch Marco Moser 0:4

53 Sebastian Fruehwirth 0:3

51 Nedim Becirevic 0:2

24 Manuel Stelzer 0:1

Startformationen:

Deutschfeistritz: Daniel Feiertag - Maximilian Scherounigg (K), Markus Bauer, Marco Moser, Philipp Url - Bastian Feldhofer, Patrick Moisenbichler, Philipp Hemmer, Nico Sellitsch, Jan Fegerl - Manuel Jagersbacher

Andritz : Stefan Lenhart - Christoph Obenaus, Danijel Colovic, Sebastian Frühwirth, Paul Schlager - Nedim Becirevic, Christoph Erker, Lorenz Kompass, Lukas Mairold (K), Manuel Stelzer - Denis Muratovic

by René Dretnik