Erfolgreicher Trainereinstand: Kainbach-Hönigtal bezwingt Unterpremstätten

Details Samstag, 10. September 2022 10:20

Am 6. Spieltag traf in der Unterliga Mitte der USV Kainbach-Hönigtal auf den SC PORR Unterpremstätten. Dabei traf der Tabellen-Elfte auf den Führenden. Die beiden Mannschaften trennen satte zwölf Punkte Differenz.

Kainbach-Hönigtal legt die Basis zum Erfolg

Aufgrund der dürftigen Darbietungen war es zuletzt in Kainbach-Hönigtal zu einem Trainerwechsel gekommen. Co-Trainer Matthias Sternthal übernimmt zumindest bis zum Winter das Kommando. Er löst Richard Wemmer, der bereit ist für neue Aufgaben, auf der Kommandobrücke ab. Und "neue Besen kehren gut": So kassierte Unterpremstätten nach fünf Siegen in Serie die erste Saisonpleite. In der 33. Minute bringt Nicolaus Scarpatetti den Gastgeber mit 1:0 in Führung. Diesen knappen Vorsprung gibt man dann in weiterer Folge nicht mehr aus der Hand. Was dann doch einigermaßen überraschend kommt.

Der Tabellenführer hat überraschend das Nachsehen

Auch nach dem Seitenechsel gelingt es dem Gastgeber, dem Tabellenführer entgegenzuhalten. Mehr noch, nachdem man die heikle Phase unbeschadet übersteht, kann man selber wiederum zweimal zuschlagen. Mit einem Doppelschlag in der Schlussviertelstunde sorgt man für klare Fronten. Martin Tatschl (78.) und erneut Nicolaus Scarpatetti (80.) sorgen für das 3:0. Damit ist es in Stein gemeißelt, dass der Tabellenführer die erste Leermeldung in dieser Saison hinnehmen muss. In der nächsten Runde gastiert Kainbach-Hönigtal am Samstag, 17. September um 16:00 Uhr in Raaba-Grambach. Unterpremstätten besitzt bereits einen Tag zuvor mit der Startzeit um 19:00 Uhr das Heimrecht gegen Peggau.

USV KAINBACH-HÖNIGTAL - SC UNTERPREMSTÄTTEN 3:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (33. Scarpatetti), 2:0 (78. Tatschl), 3:0 (80. Scarpatetti)

Stimme zum Spiel:

Matthias Sternthal, Trainer Kainbach-Hönigtal:

"Es war generell eine sehr gute und kompakte Leistung von uns und wir waren taktisch gut auf den Gegner eingestellt. Ein energiereicher Start, wir hatten gleich in den ersten 20 Minuten 3 Großchancen von denen wir leider keine vollendet haben. Unterpremstätten hatte nur eine Halbchance, die dann zum Elfmeter geführt hat, den unser Tormann gehalten hat. Daraufhin waren wir bis zur Halbzeit komplett dominant. Am Anfang der zweiten Halbzeit hatte Unterpremstätten ihre beste Phase, es war aber trotzdem maximal ausgeglichen. Wir haben uns dann nach ein paar Minuten wieder gefangen und mit dem Doppelschlag alles klar gemacht."

Start-Formationen:

Kainbach-Hönigtal I: Lorenz Feldbaumer - Georg Herzog, Martin Gradwohl, Andreas Kalcher, Stefan Wenter - Sebastian Koss, Martin Tatschl, Fabian Koch - Christoph Glashüttner (K), Benjamin Schweighofer, Nicolaus Scarpatetti

SC PORR Unterpremstätten: Moritz Sebastian Primus, Dominik Hornig, Nikolaus Steiner, Stefan Kirchberger (K), Ruben Ruchti, Stefan Kaier, Patrick Rupprecht, Sandro Hofer, Tobias Kirchberger, Ammar Parlic, Lukas Bracun

Sportanlage Kainbach bei Graz, 100 Zuseher, SR: Nedim Zahirovic

