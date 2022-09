Überraschung: Nachzügler Thal fügt Hitzendorf die erste Saisonpleite zu

Details Samstag, 24. September 2022 10:07

Die gute Serie von SU Hitzendorf seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Das Heimteam verlor gegen SV Thal mit 3:4 und steckte damit die erste Saisonniederlage ein. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich SV Thal beugen mussten.

Hitzendorf-Trainer Franz Rastl musste zuhause gegen Thal die erste Saison-Niederlage hinnehmen.

Nach der Pause dreht Thal die Begegnung

Marko Grgic brachte Sportunion Hitzendorf in der 28. Minute nach vorn. Lukas Lackner schoss die Kugel zum 2:0 für SU Hitzendorf über die Linie (31.). Mit der Führung für Sportunion Hitzendorf ging es in die Halbzeitpause. SV Thal witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 ein (64.). Gianluca Kassler schockte SU Hitzendorf und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für SV Thal (67./75.). Für das 3:3 von Sportunion Hitzendorf zeichnete Daniel Rieger verantwortlich (86.). Lorenz Url machte die Überraschung in der Nachspielzeit (92.) perfekt und brachte SV Thal in Führung. Mit dem Abpfiff des Schiedsrichters hatte SU Hitzendorf das Polster der ersten Hälfte verspielt, sodass es letzten Endes nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Mit 14 Zählern aus sieben Spielen steht Sportunion Hitzendorf momentan im Mittelfeld der Tabelle. SU Hitzendorf baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Mit drei Punkten im Gepäck verließ SV Thal die Abstiegsplätze und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. Der Gast musste schon 26 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. In dieser Saison sammelte SV Thal bisher zwei Siege und kassierte fünf Niederlagen. SV Thal beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Am kommenden Sonntag tritt Sportunion Hitzendorf bei SV AQUAFUX Deutschfeistritz an, während SV Thal zwei Tage zuvor SV Andritz empfängt.

Stimme zum Spiel:

Franz Rastl, Trainer Hitzendorf:

"Jetzt ist es leider passiert, nach einer zwei zu null pausenführung noch 4 zu 3 verloren gegen eine Mannschaft die sehr guten Fußball spielte und wir leider nicht den besten Tag hatten."

Startformationen:

Hitzendorf: Florian Schreiner - Felix Moitzi, Markus Fürst (K), Florian Tropper, Dominik Spath, Michael Seufzer, Lukas Lackner - Wolfgang Schlatzer, Dennis Weigelt - Marko Grgic, Daniel Rieger

SV THALERSEE THAL: Jakob Neubauer - Philipp Hepflinger, Jakob Orasche, Lukas Ott, David Paar - Lorenz Url (K), Alexander Hacker, Christoph Groß - Moritz Langmann, Nico Stoff, Gianluca Kassler



Kunstrasen Hitzendorf, 120 Zuseher, SR: Ilirjan Xheka

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

by: Roo

Unterliga Mitte: Sportunion Hitzendorf – SV Thal, 3:4 (2:0)

92 Lorenz Url 3:4

86 Daniel Rieger 3:3

75 Gianluca Kassler 2:3

67 Gianluca Kassler 2:2

64 Christoph Gross 2:1

31 Lukas Lackner 2:0

28 Marko Grgic 1:0