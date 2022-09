Klare Angelegenheit: Leader Unterpremstätten verputzt St. Marein/Graz

Details Sonntag, 25. September 2022 15:19

SC Unterpremstätten hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und USV St. Marein/Graz das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 5:1 für Unterpremstätten. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von SC PORR Unterpremstätten. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Unterpremstätten hat soweit alles unter Kontrolle

Ammar Parlic brachte die Gäste in der achten Minute in Front. Patrick Rupprecht schoss die Kugel zum 2:0 für den Tabellenprimus über die Linie (30.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. In der 69. Minute erzielte Klemen Ploj das 1:2 für St. Marein/Gr. Doppelpack für SC Unterpremstätten: Nach seinem zweiten Tor (78.) markierte Rupprecht wenig später seinen dritten Treffer (80.). Lukas Bracun stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 5:1 für Unterpremstätten her (88.). Ein starker Auftritt ermöglichte SC PORR Unterpremstätten am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen USV St. Marein bei Graz.

USV St. Marein/Graz findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die Hintermannschaft der Heimmannschaft steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 32 Gegentore kassierte St. Marein/Gr. im Laufe der bisherigen Saison. USV St. Marein bei Graz musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da USV St. Marein/Graz insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nach dem siebten Spiel in Folge ohne Dreier wird St. Marein/Gr. nach unten durchgereicht.

26 Tore – mehr Treffer als SC Unterpremstätten erzielte kein anderes Team der Unterliga Mitte. Sieben Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von SC PORR Unterpremstätten. Zuletzt lief es erfreulich für SC Unterpremstätten, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Die Defensivleistung von USV St. Marein bei Graz lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Unterpremstätten offenbarte USV St. Marein/Graz eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Am kommenden Samstag trifft St. Marein/Gr. auf SV Technopark Raaba-Grambach, SC PORR Unterpremstätten spielt tags zuvor gegen GAK 1902 Amateure.

Startformationen:

St. Marein/Graz: Fabian Steinberger - Johannes Kohlfürst, Elias Moser, Christoph Holzmann, Lukas Kapfenberger, Philipp Fuchs (K) - Ziga Harl, Marco Hacker, Mitja Koder, Marco Viet - Muamer Tarhan

SC PORR Unterpremstätten: Moritz Sebastian Primus, Dominik Hornig, Stefan Kirchberger (K), Kevin Pronegg, Ruben Ruchti, Stefan Kaier, Patrick Rupprecht, Tobias Kirchberger, Ammar Parlic, Florian Rupp, Lukas Bracun



Sportplatz St. Marein, 70 Zuseher, SR: Martin Grain

by: Roo

Unterliga Mitte: USV St. Marein bei Graz – SC PORR Unterpremstätten, 1:5 (0:2)

88 Lukas Bracun 1:5

80 Patrick Rupprecht 1:4

78 Patrick Rupprecht 1:3

69 Klemen Ploj 1:2

30 Patrick Rupprecht 0:2

8 Ammar Parlic 0:1