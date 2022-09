Spiel-Satz-Sieg: Peggau fertigt Raaba-Grambach mit 6:0 ab

Details Sonntag, 25. September 2022 21:21

SV Peggau kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Das Heimteam wurde der Favoritenrolle gerecht.

Das Spiel verläuft wie auf einer schiefen Ebene

Manuel Trojer brachte SV Baumit Peggau nach 32 Minuten die 1:0-Führung. Ehe der Schiedsrichter die Protagonisten zur Pause bat, traf Thomas Handl zum 2:0 zugunsten von SV Peggau (45.). Mit der Führung für SV Baumit Peggau ging es in die Kabine. Trojer legte in der 60. Minute zum 3:0 für SV Peggau nach. Für das 4:0 von SV Baumit Peggau sorgte Marco Harrer, der in Minute 66 zur Stelle war. SV Baumit Peggau baute den Vorsprung in der 81. Minute aus. SV Peggau gelang in der 90. Spielminute der sechsten Tagestreffer. Am Ende kam SV Baumit Peggau gegen Raaba-Grambach zu einem verdienten Sieg.

Die Offensive von SV Peggau in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SV Technopark Raaba-Grambach war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 26-mal schlugen die Angreifer von SV Baumit Peggau in dieser Spielzeit zu. Vier Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von SV Peggau bei. Zuletzt lief es erfreulich für SV Baumit Peggau, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

In dieser Saison sammelten die Gäste bisher drei Siege und kassierten vier Niederlagen. Die Lage von Raaba-Grambach bleibt angespannt. Gegen SV Peggau musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

SV Baumit Peggau setzte sich mit diesem Sieg von SV Technopark Raaba-Grambach ab und nimmt nun mit 14 Punkten den siebten Rang ein, während SV Raaba-Grambach weiterhin neun Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Sonntag trifft SV Peggau auf SV Hausmannstätten, Raaba-Grambach spielt tags zuvor gegen USV St. Marein bei Graz.

Startformationen:

SV Baumit Peggau: Marvin Peer - Jakob Sammer, Manuel Trojer (K), Markus Reinbacher - Daniel Reinbacher, Jonas Bauer, Markus Höll, Thomas Schmerlaib, Marco Harrer, Thomas Handl - Moritz Görgl

SV Technopark Raaba-Grambach: Jonathan Paul, David Bäckenberger, Gottfried Janisch (K), Fabian Macher, Moritz Sakl, Ali Alexander Ivanescu, Rene Tonner, Dominik Dexer, Fabian Granitzer, Diyar Gülergül, Rigon Gashi



Sportplatz Peggau, 80 Zuseher, SR: Erwin Komornyik

by: Roo

Unterliga Mitte: SV Baumit Peggau – SV Technopark Raaba-Grambach, 6:0 (2:0)

90 Florian Ablasser 6:0

81 Markus Hoell 5:0

66 Marco Harrer 4:0

60 Manuel Trojer 3:0

45 Thomas Handl 2:0

32 Manuel Trojer 1:0