Sieben Stück ausgefasst: Thal steht in Kainbach/H. auf verlorenen Posten

Details Samstag, 08. Oktober 2022 06:19

USV Kainbach/H. erteilte SV Thal eine Lehrstunde und gewann mit 7:1. An der Favoritenstellung ließ Kainbach/H. keine Zweifel aufkommen und trug gegen SV Thal einen Sieg davon.

Der Gastgeber kann schalten und walten nach Belieben

Nicolaus Scarpatetti traf früh und machte mit seinem Doppelpack den Traumstart von USV Kainbach-Hönigtal perfekt (1./9.). Mit dem 3:0 durch Benjamin Schweighofer schien die Partie bereits in der 17. Minute mit den Gastgebern einen sicheren Sieger zu haben. Für den nächsten Erfolgsmoment von USV Kainbach/H. sorgte Martin Tatschl (19.), ehe Fabian Koch das 5:0 markierte (29.). Kainbach/H. dominierte SV Thal in der ersten Hälfte nach Belieben und schenkte dem Gast gleich einen katastrophalen Rückstand ein. Benjamin Hepflinger erzielte in der 46. Minute den Ehrentreffer für SV Thal. Durchsetzungsstark zeigte sich USV Kainbach-Hönigtal, als Christian Lieb (72.) und Phillip Schantl (78.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr USV Kainbach/H. einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Kainbach/H. in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Fünf Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von USV Kainbach-Hönigtal. Mit vier Siegen in Folge ist USV Kainbach/H. so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

SV Thal findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von SV Thal ist deutlich zu hoch. 38 Gegentreffer – kein Team der Unterliga Mitte fing sich bislang mehr Tore ein. In den letzten fünf Begegnungen holte SV Thal insgesamt nur drei Zähler.

Nach der klaren Niederlage gegen Kainbach/H. ist SV Thal weiter das defensivschwächste Team der Unterliga Mitte.

USV Kainbach-Hönigtal tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei SV Andritz an. Bereits drei Tage vorher reist SV Thal zu USV Taucher-Erdbau Eggersdorf. Anpfiff ist ebenfalls um 19:00 Uhr.

Startformationen:

Kainbach-Hönigtal I: Matthias Sternthal - Gernot Oberwinkler, Martin Gradwohl, Andreas Kalcher, Stefan Wenter - Sebastian Koss, Martin Tatschl, Fabian Koch - Christoph Glashüttner (K), Benjamin Schweighofer, Nicolaus Scarpatetti

SV THALERSEE THAL: Jakob Neubauer - Philipp Hepflinger (K), Jakob Orasche, Lukas Ott, David Paar - Lorenz Url, Yannick Suppan, Christoph Groß - Nico Stoff, Benjamin Hepflinger, Gianluca Kassler



Sportanlage Kainbach bei Graz, 80 Zuseher, SR: Engelbert Schlegl

by: Roo

Unterliga Mitte: USV Kainbach-Hönigtal – SV Thal, 7:1 (5:0)

78 Phillip Schantl 7:1

72 Christian Lieb 6:1

46 Benjamin Hepflinger 5:1

29 Fabian Koch 5:0

19 Martin Tatschl 4:0

17 Benjamin Schweighofer 3:0

9 Nicolaus Scarpatetti 2:0

1 Nicolaus Scarpatetti 1:0