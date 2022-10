Sieg in Hitzendorf: Andritz pirscht sich an die Spitze heran

Details Samstag, 08. Oktober 2022 09:07

Drei Punkte gingen am Freitag aufs Konto von SV Andritz. Der Gast setzte sich mit einem 3:1 gegen SU Hitzendorf durch. SV Andritz war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht.

Andritz ist das abgeklärtere Team

Denis Muratovic brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von SV Andritz über die Linie (27.). Kurz vor der Pause traf Marko Grgic für Sportunion Hitzendorf (41.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Dass SV Andritz in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Paul Schlager, der in der 72. Minute zur Stelle war. SV Andritz baute die Führung in der Nachspielzeit mit einem weiteren Treffer aus (92.). Als der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 3:1 letztlich abpfiff, hatte SV Andritz die drei Zähler unter Dach und Fach.

SU Hitzendorf findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Vier Siege, drei Remis und drei Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier verliert Sportunion Hitzendorf im Klassement weiter an Boden.

Die drei Zähler katapultierten SV Andritz in der Tabelle auf Platz zwei. Mit 30 geschossenen Toren gehört SV Andritz offensiv zur Crème de la Crème der Unterliga Mitte. Sieben Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Andritz. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte SV Andritz seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Am kommenden Samstag tritt SU Hitzendorf bei SVU well welt Kumberg an, während SV Andritz einen Tag zuvor USV Kainbach-Hönigtal empfängt.

Stimme zum Spiel:

Franz Rastl, Trainer Hitzendorf:

"Bei uns ist leider der Wurm drinnen.Ein Spiel auf Augenhöhe und wir haben wieder mal den Kürzeren gezogen.Wir können einfach unsere Verletzten nicht kompensieren.Wir hatten zweimal die Führung am Fuß aber der Gegner macht das Tor."

Startformationen:

Hitzendorf: Florian Schreiner - Felix Moitzi, Markus Fürst (K), Florian Tropper, Dominik Spath, Michael Seufzer - Wolfgang Schlatzer, Dennis Weigelt, Philipp Modalek - Marko Grgic, Daniel Rieger

Andritz : Stefan Lenhart - Christoph Obenaus, Patrik Kutlesa, Sebastian Frühwirth, Paul Schlager - Nedim Becirevic, Christoph Erker, Lorenz Kompass, Lukas Mairold (K), Manuel Stelzer - Denis Muratovic



Kunstrasen Hitzendorf, 100 Zuseher, SR: Daniel Stampfl

