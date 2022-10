Fünfter Sieg in Folge: Nächster Erfolg für SV Peggau

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 15:24

Bei SV Peggau gab es für SV Andritz nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 2:4. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Baumit Peggau heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Dominic Hassler (hier noch als Spieler bei Frohnleiten) lobte den Auftritt seiner Mannschaft und die beste Erdäpfelwurst weit und breit

Peggau ging nach neun Minuten in Führung

Das Spiel startete für die Hausherren vollkommen wunschgemäß. In der neunten Minute ging der SV Baumit Peggau bereits in Führung. Nach einem hohen Ball über die Seite brachte Görgl den Ball auf den Elfmeterpunkt, dort lauerte Markus Höll und er schob trocken ein. Nur zehn Minuten später nutzte Denis Muratovic einen Fehler der Gastgeber aus und lupte den Ball über den Torhüter zum 1:1 Ausgleich.

Thomas Schmerlaib stellte die Weichen für SV Peggau auf Sieg, als er in Minute 22 mit dem 2:1 zur Stelle war. Bevor es in die Pause ging, hatte Stefan Pfleger noch das 3:1 von SV Baumit Peggau parat (40.). Nach einem Eckball ließ er sich die Chance nicht nehmen und versenkte den Ball im Netz. Mit der Führung für SV Peggau ging es in die Halbzeitpause.

In der Nachspielzeit fielen noch zwei Treffer

Im zweiten Durchgang passierte eigentlich nicht mehr viel - die Ausnahme bildete nur die Schlussphase. Kurz vor dem Ende verkürzte Sebastian Pukl auf 2:3 (90.). Doch das war es noch nicht gewesen - der kurz zuvor eingewechselte Julian Heschl hatte noch einen Treffer parat und sorgte mit seinem Tor in der Nachspielzeit (93.) schlussendlich für den Heimsieg seiner Mannschaft.

Mit beeindruckenden 39 Treffern stellt SV Baumit Peggau den besten Angriff der Unterliga Mitte. Die Saison von SV Peggau verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von acht Siegen, zwei Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. SV Baumit Peggau scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Sieben Siege und fünf Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Andritz. Die Situation bei SV Andritz bleibt angespannt. Gegen SV Peggau kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

SV Baumit Peggau setzte sich mit diesem Sieg von SV Andritz ab und nimmt nun mit 26 Punkten den zweiten Rang ein, während SV Andritz weiterhin 21 Zähler auf dem Konto hat und den sechsten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag trifft SV Peggau auf USV Kainbach-Hönigtal, SV Andritz spielt tags zuvor gegen USV St. Marein bei Graz.

Stimme zum Spiel:

Dominic Hassler, sportlicher Leiter Peggau:

"Das war ein verdienter Sieg für uns. Der SV Andritz hat aber eine gute Leistung gezeigt und man hat gesehen, warum sie sich auch im vorderen Tabellendrittel befinden. Das Heimspielkehraus mit Kistensau und der besten Erdäpfelwurst weit und breit ist uns gut gelungen. Ein großes Lob gebührt auch dem Schiedsrichter, die Leitung dieses Spiels auf dem tiefen, rutschigen Boden war bestimmt nicht einfach."





Unterliga Mitte: SV Baumit Peggau – SV Andritz, 4:2 (3:1)

93 Julian Heschl 4:2

90 Sebastian Pukl 3:2

40 Stefan Pfleger 3:1

22 Thomas Schmerlaib 2:1

19 Denis Muratovic 1:1

9 Markus Hoell 1:0

Startformationen:

SV Baumit Peggau: Kevin Friedl - Jakob Sammer, Stefan Pfleger, Manuel Trojer (K), Samuel Peinsipp - Daniel Reinbacher, Markus Höll, Thomas Schmerlaib, Björn Gfrerer, Thomas Handl - Moritz Görgl

Andritz : Stefan Lenhart - Danijel Colovic, Sebastian Frühwirth, Julian Alexander Kolle, Paul Schlager - Lorenz Kompass, Lukas Mairold (K), Manuel Stelzer - Denis Muratovic, Hamza Hamzic, Xaver Herzog

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller