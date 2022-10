Würdiger Herbstabschluss: Unterpremstätten kennt mit Hitzendorf kein Erbarmen

Details Samstag, 29. Oktober 2022 13:18

SC Unterpremstätten erteilte SU Hitzendorf eine Lehrstunde und gewann mit 6:1. Unterpremstätten hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte das Heimteam alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Mann des Tages war Lukas Bracun - er steuerte drei Treffer bei

Lukas Bracun (hier noch im Pachern-Dress) netzte dreimal ein

Bis zur 39. Minute stand es 0:0

Die ersten 30 Minuten tat sich die Heimmannschaft sehr schwer, Hitzendorf stellte den Bus hinten rein und verteidigte mit neun Mann. Stefan Kaier brach den Bann und stellte die Weichen für den Tabellenführer auf Sieg, als er in Minute 37 mit dem 1:0 zur Stelle war. Bei seinem Schuss ins Kreuzeck hatte Hitzendorf Goalie Florian Schreiner keine Chance.

Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Lukas Bracun den Vorsprung von SC PORR Unterpremstätten auf 2:0 (44.). Der Stürmer staubte nach einem Schuss von Kaier ab. Mit der Führung für SC Unterpremstätten ging es in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren mit der ersten Ballberührung erneut erfolgreich. Bracun schnappte sich nach dem Ankick die Kugel und sprintete geradewegs Richtung Tor, zog ab und versenkte den Ball im Netz zum 3:0 (46.) Unterpremstätten zeigte auch weiterhin keine Gnade. So schossen Ammar Parlic (64./69.) und Bracun (67.) drei weitere Treffer.

Sportunion Hitzendorf kam kurz vor dem Ende durch Michael Seufzer zum Ehrentreffer (90.), der jedoch nur mehr zur Verschönerung des Ergebnisses diente. Am Ende kam SC Unterpremstätten gegen den Gast zu einem verdienten Sieg.

Abwehrchef Florian Rupp (hier noch bei Gamlitz) hat seine Defensive gut im Griff

Unterpremstätten ist das Maß der Dinge in der Liga

Wer soll Unterpremstätten noch stoppen? Die Elf von Gerhard Schlatzer verbuchte gegen SU Hitzendorf die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Unterliga Mitte weiter an. Der Defensivverbund von SC Unterpremstätten ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 14 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Die Saison von Unterpremstätten verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von elf Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage klar belegt.

Sportunion Hitzendorf findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Vier Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat SU Hitzendorf derzeit auf dem Konto.

Sportunion Hitzendorf kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit drei Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet SC PORR Unterpremstätten derzeit auf einer Welle des Erfolges. Vier Siege und ein Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Stimme zum Spiel:

Gerhard Schlatzer, Trainer Unterpremstätten:

"Wir haben unseren Herbstdurchgang sehr gut abgeschlossen. Wir haben alles, was wir uns vorgenommen haben erreicht. Wir haben 34 Punkte gemacht, die Mannschaft ist sehr intakt hat alles umgesetzt was wir trainieren. Wir versuchen trotzdem am Boden zu bleiben und jedes Spiel so zu nehmen, wie wenn es um den Abstieg gehen würde."

Franz Rastl, Trainer Hitzendorf:

"Wir sind seit der vierten Runde voll bedient, wir haben Personalsorgen. Unterpremstätten war klar besser, das Ergebnis spiegelt genau die Überlegenheit des Gegners wieder."

Unterliga Mitte: SC PORR Unterpremstätten – Sportunion Hitzendorf, 6:1 (2:0)

90 Michael Seufzer 6:1

69 Ammar Parlic 6:0

67 Lukas Bracun 5:0

64 Ammar Parlic 4:0

46 Lukas Bracun 3:0

44 Lukas Bracun 2:0

37 Stefan Kaier 1:0

Startformationen:

SC PORR Unterpremstätten: Moritz Sebastian Primus, Dominik Hornig, Nikolaus Steiner, Stefan Kirchberger (K), Stefan Kaier, Patrick Rupprecht, Sandro Hofer, Tobias Kirchberger, Ammar Parlic, Florian Rupp, Lukas Bracun

Hitzendorf: Florian Schreiner - Rene Nußbaumer, Felix Moitzi, Markus Fürst (K), Florian Tropper, Dominik Spath, Michael Seufzer - Dennis Weigelt, Philipp Modalek - Marko Grgic, Daniel Rieger

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller