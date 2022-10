Moralbeweis! GAK Amateure drehen Spiel in Thal in Unterzahl

Details Montag, 31. Oktober 2022 11:24

GAK Amateure erreichte einen 3:2-Erfolg bei SV Thal. Die Überraschung blieb aus, sodass SV Thal eine Niederlage kassierte. Dennoch sah es zunächst nach einem Sieg der Thaler aus, die früh in Führung gingen. Am Ende macht dem GAK nicht einmal das Unterzahlspiel einen Strich durch die Rechnung. Man drehte das Spiel und entschied die Begegnung durch einen Treffer in der Schlussphase. Die GAK Amateure beenden die Herbstrunde somit auf dem dritten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Tabellenführer Unterpremstätten beträgt sechs Punkte.

Dabei beginnt das Spiel alles andere als nach Wunsch der Gastgeber. Gianluca Kassler brachte das Heimteam in der zwölften Minute in Front - er fasst sich aus der Distanz ein Herz und das Leder passt punktgenau. Mit der Führung im Rücken wollen die Thaler nachlegen, was aber nicht gelingt. Auch der GAK kommt dann besser ins Spiel und erspielt sich auch die eine oder andere Gelegenheit, doch auch die Gäste treffen nicht. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.

Ausschluss beim GAK

Die zweite Halbzeit beginnt bitter für die Gäste. Es gibt eine Gelb-Rote Karte für die Gäste, die damit ab sofort mit einem Mann weniger spielen. Trotz des Unterzahlspiels gelingt den Gästen der Ausgleich - durch einen Elfmeter. Damit ist wieder alles offen und die Gäste bleiben am Drücker. Das 2:1 des Gasts bejubelte Paul Kiedl (68.) - unnötiger Ballverlust von Thal im Mittelfeld und die Gäste spielen den Konter souverän zu Ende. Damit haben die Gäste das Spiel gedreht. Aus der Ruhe ließ sich SV Thal aber nicht bringen. Kassler erzielte wenig später den Ausgleich (71.) - schöne Hereingabe von der rechten Seite und Kassler köpft ein. Damit haben die Thaler wieder für Gleichgestand gesorgt. Den Gästen gelingt aber neuerlich die Führung. Daniel Brandl versenkte die Kugel zum 3:2 (79.) - er kann aus kurzer Distanz einschieben. In der Schlussphase kassiert noch ein zweiter GAK-Spieler die Rote Karte - das ändert am Endergebnis aber nichts mehr. Am Ende verbuchte GAK Amateure gegen SV Thal einen Sieg.

47 Gegentreffer hat SV Thal mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der Unterliga Mitte. SV Thal muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom zwölften Platz angehen. In dieser Saison sammelte SV Thal bisher drei Siege und kassierte zehn Niederlagen. SV Thal taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte GAK 1902 Amateure im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Mit dem Sieg knüpfte GAK 1902 Amateure an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert GAK Amateure neun Siege und ein Remis für sich, während es nur drei Niederlagen setzte. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird GAK Amateure die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 17.03.2023 empfängt SV Thal dann im nächsten Spiel SV Feldkirchen, während GAK 1902 Amateure am gleichen Tag bei SV Andritz antritt.

Haris Medjedovic (Trainer GAK Amateure): "Respekt vor meiner Mannschaft. Das war richtig stark heute nach dem Rückstand und auch nach dem Ausschluss noch einmal zurückzukommen. Die Jungs haben richtig Moral bewiesen. Und ich denke, dass wir auch verdient gewonnen haben am Ende, auch wenn das entscheidende Tor erst spät gefallen ist. In Thal zu punkten, ist immer eine schwierige Aufgabe."

Unterliga Mitte: SV Thal – GAK 1902 Amateure, 2:3 (1:0)

79 Daniel Brandl 2:3

71 Gianluca Kassler 2:2

68 Paul Kiedl 1:2

58 Daniel Kalajdzic 1:1

12 Gianluca Kassler 1:0