In Lauerposition: Der SV Peggau ist in der Tabelle vorne mit dabei

Betrachtet man die letzten Jahre des SV Baumit Peggau, muss zweifelsfrei festgestellt werden, dass man zum absoluten Inventar der Liga zählt. Denn seit der Saison 93/94 war man in der Unterliga Mitte mit von der Partie. Geschlagene 20 Jahre dauert es, bis es im Sommer 2013 endlich einmal gelingt, Oberliga-Luft zu schnuppern. Es sollte aber nur für eine Saison reichen. Diese Szenerie wiederholt sich. Nach dem postwendenden Aufstieg war den Peggauern in der Oberliga Mitte wiederum nur ein Jahr vergönnt. Seit 16/17 zählt demnach wiederum zum festen Bestandteil in der ULM. Aktuell bestreitet man dort bereits wieder die 7. Spielsaison. Man schlägt sich wacker - sind die Peggauer doch am 4. Tabellenplatz zu finden. Der sportliche Leiter Dominic Hassler steht Ligaportal.at mit einem Interview bzw. einem Wordrap zur Verfügung:

Die Saison begann für den SV Peggau mit einem Sieg beim Mittelsteirer-Sommercup.

Ligaportal: Wie ist die Stimmung in der Mannschaft nach der passablen Hinrunde?

Sportlicher Leiter Dominic Hassler: "Die Stimmung nach der sehr zufriedenstellenden Hinrunde ist hervorragend. Die Erwartungen wurden vollauf erfüllt, wir befinden uns im Plansoll. Acht Punkte hinter dem Herbstmeister Unterpremstätten ist annehmbar. Vor allem mit der Offensive sind wir sehr zufrieden. Haben wir doch mit 40 die zweitmeisten Treffer erzielt. Wenn es jetzt noch gelingt den einen oder anderen individuellen Fehler abzustellen, befinden wir uns auf einen sehr guten Weg. In der Fremde ist noch einiges an Luft nach oben gegeben."

Wie werdet Ihr die Wintervorbereitung anlegen?

"Der Trainingsstart ist mit dem 23. Jänner anberaumt. Auf freiwilliger Basis sind die Burschen auch mit einem Heimprogramm ausgestattet. Die Testspiele gehen in Kapfenberg, Gratkorn und Hitzendorf über die Bühne. Auch ein Trainingslager steht auf der Tagesordnung. Ein verlängertes Wochenende werden wir uns im kroatischen Novigrad den Feinschliff holen."

Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

"Als Neuzugang gibt es Tobias Letjona zu vermelden. Ansonsten herrscht Ruhe bzw. ist kein Handlungsbedarf."

Was muss im Frühjahr verbessert werden, um die gesteckten Ziele zu erreichen?

"Was die Gegentor-Statistik anbelangt gilt es noch konstanter zu werden bzw. gilt es in der Defensive den Hebel anzusetzen. Wichtig wird auch das erste Frühjahrsspiel werden. Da heißt es am Hitzendorfer Kunstrasen anzutreten."

Wie schätzen Sie die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorne haben?

"Der Topfavorit ist und bleibt Unterpremstätten. Dahinter gibt es dann zwei/drei Mannschaften mit Außenseiterchancen."

Welche Teams haben Sie besonders überrascht bzw. wer blieb hinter den Erwartungen?

"Es war schon aller Ehren wert, mit welcher Konstanz der Erste Unterpremstätten zuwerke ging. Was die Teams hinter den Erwartungen betrifft möchte ich keinen Kommentar abgeben."

Welchen Tabellenplatz haben Sie für Ihre Mannschaft ins Auge gefasst?

"In der Endabrechnung soll schon ein Platz im vorderen Tabellendrittel herausschauen."

Wordrap mit Dominic Hassler

Morgenmensch oder Morgenmuffel: Mensch

Zum Lachen bringt mich: wenn Peggau siegt

Meine Lieblingsmusik: quer durch die Bank

Bevorzugtes Urlaubsland: Österreich

Mein letzter Film den ich gesehen habe: Fuck you Goethe

Wo ich am besten entspanne: Couch

Der österr. Fußball braucht: EM-Quali

Ronaldo oder Messi: Ronaldo

Mit dieser Person würde ich gerne einen trinken gehen: Cristiano Ronaldo

Bei diesem geschichtlichen Ereignis wäre ich gerne dabei gewesen: Brasilien - Deutschland 1:7 (WM-Spiel)

Meine drei Dinge auf einer einsamen Insel sind: Liegestuhl, Sonnenschirm, Badehose

Fotocredit: SV Peggau

by: Roo