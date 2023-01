Mit Chancen ausgestattet: Kumberg lacht von der 2. Tabellenstelle

Details Donnerstag, 12. Januar 2023 14:37

Dem SVU well welt Kumberg war es bislang in der Saison 97/98 erst einmal vergönnt Oberligaluft zu schnuppern. Von dort weg war die Marktgemeinde im Norden von Graz, Dauergast in der Unterliga Mitte. Zumeist sollte es in diesen 17 Jahren gerade einmal zu einem Mittelfeldplatz reichen. Im Sommer 2016 heißt es dann den Schritt in die Gebietsliga Mitte zu tätigen. Schon 18/19 kann man sich über die Relegation gegen Liebenau, wiederum das Ticket für die ULM schnappen. Aktuell mischt man nun das vierte Jahr erneut in der Unterliga mit. Und man scheint aus der Vergangenheit die Lehren gezogen zu haben. Sind die Kumberger doch permanent in der vorderen Tabellenhälfte zu finden. Der sportliche Leiter Florian Feiertag steht Ligaportal.at Rede und Antwort:

Schafft der SVU Kumberg zum 70-jährigen Bestands-Jubiläum tatsächlich den Oberliga-Wiederaufstieg?

Wie ist die Stimmung in der Mannschaft nach der starken Hinrunde?

"Die Stimmung in der Mannschaft ist hervorragend. Uns ist es gelungen über weite Strecken in einen Flow zu kommen, wie der großartige 2. Tabellenplatz zeigt. Dem Trainer ist es gelungen den nötigen Teamspirit ins Team zu bekommen. Unsere Stärke ist es, dass wir mit erfahrenen Spielern gespickt mit jungen Talenten, kadermäßig breiter aufgestellt sind und gegenüber dem letzten Jahr von gröberen Verletzungen verschont blieben."

Wie werdet Ihr die Wintervorbereitung anlegen?

"Bis zum Start des Mannschaftstraining am 23. Jänner absolviert jeder Spieler ein individuelles Heimprogramm und auch gemeinsame Aktivitäten finden statt, um die körperlichen/konditionellen Grundlagen für die kommende Spielzeit zu schaffen."

Aufbauspiele:

28.01.2023 um 13 Uhr gegen SV Lassnitzhöhe - Kunstrasen Sportanl. Kainbach bei Graz

02.02.2023 um 18 Uhr gegen FC Almenland - Kunstrasen Gratkorn

11.02.2023 um 21 Uhr gegen UFC Söding - Kunstrasen Hitzendorf

18.02.2023 um 15 Uhr gegen SV RB Straden - Apfelstadion Sportunion Straden (Kunstrasen)

26.02.2023 um 14 Uhr gegen GSV St. Martin i. S. – Deutschlandsb. (Koralmstadion Kunstrasen)

04.03.2023 um 13 Uhr gegen SV Frohnleiten - Kunstrasen Gratkorn

10.03.2023 um 19 Uhr gegen SV Ilztal – Sportplatz SV Union Ilztal

Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

"Als Abgang ist Pascal Muratha (Ziel SV Lieboch) zu verzeichnen. Neu Rinor Svishta, der aus der Unterliga West (SV Dobl) zu uns kommt. Ansonsten sind keine weiteren Transfer-Aktivitäten geplant."



Was muss im Frühjahr verbessert werden, um die gesteckten Ziele zu erreichen?

"An der Effizienz vor des Gegners Tor muss nachhaltig gearbeitet werden. Damit es gelingt, das Niveau weiter hochzuhalten. Wichtig wird sein sich in der Vorbereitung die nötige Kraft bzw. das taktische Verhalten anzueignen. Defensiv heißt es weiter stabil zu stehen. Mussten wir im Herbst doch nur drei Niederlagen einstecken. Auswärts ist einiges an Luft nach oben gegeben."

Wie schätzen Sie die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorne haben?

"Wir haben mit Unterpremstätten eine Mannschaft in unseren Reihen, die sich wohl nur selbst schlagen kann. Dahinter werden sich wohl GAK, Peggau, Kainbach, Feldkirchen, Andritz und wir der SVK sich um den Relegationsplatz kämpfen."

Welche Teams haben Sie besonders überrascht bzw. wer blieb hinter den Erwartungen?

"Mit den konstant starken Darbietungen von Unterpremstätten war zu rechnen, und der Aufsteiger Feldkirchen fand schnell in die Spur und hat sich in der Liga gut behaupten können. Hinter den Erwartungen und wirklich enttäuscht hat mich keiner da am Ende der Tabelle sich die gleichen Mannschaften befinden, die auch schon in der vergangenen Saison um den Klassenerhalt kämpften."

Welchen Tabellenplatz haben Sie für Ihre Mannschaft ins Auge gefasst?

"Wir werden von Spiel zu Spiel schauen und unser bestmögliches abrufen. Am Ende der Saison wird abgerechnet und sollte wir vorne dabei sein und unser großes Ziel zumindest den zweiten Platz erringen wäre das perfekt. Ein Relegationsspiel am Ende der Saison und der damit verbundenen Aufstiegs-Möglichkeit zum 70-jährigen Bestandsjubiläum des SVK wäre natürlich traumhaft."

Haben Sie die Weltmeisterschaft verfolgt? Wie fällt die Analyse aus?

"Die Winter-WM war sehr gewöhnungsbedürftig, trotzdem habe ich mir viele Spiele angesehen. Argentinien hat sich völlig verdient den Titel geholt, sie haben bewiesen, was es ausmacht ein starkes Kollektiv zu haben."

Fotocredit: SVU Kumberg

by: Roo